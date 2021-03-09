Срок эксплуатации гелевых аккумуляторов: стоит ли их выбирать для домашних целей

Электричество уже сотни лет служит человечеству. Работа, учеба, отдых, приготовление пищи и общение — теперь это все, так или иначе, возможно и доступно благодаря электричеству. Но человек научился не только использовать электроэнергию, но и собирать ее, накапливать. И это возможно благодаря аккумуляторам. Одним из современных и доступных видов батарей на рынке является гелевый аккумулятор. О его преимуществах и сроке службы предлагаем узнать подробнее. Ведь при выборе батарей возникает много вопросов и сомнений.

Плюсы и минусы гелевых накопителей

Гелевые — это батареи свинцово-кислотного типа, но электролит внутри, как понятно из названия, содержится в виде желе или геля. В аккумулятор добавляют специальные кремниевые присадки, благодаря которым электролит загущается. Это дает батареям несколько неоспоримых преимуществ.

Прежде всего, гелевые аккумуляторы не нуждаются в обслуживании. Гелевый электролит увеличивает показатель виброустойчивости, поэтому такие батареи не склонны к повреждениям, и их разрешают использовать даже в экстремальных условиях. Батареи обладают минимальным саморазрядом и не выделяют вредных веществ. Гелевые аккумуляторы можно применять практически в любом помещении.

Как утверждают производители батарей, гелевые «терпят» глубокие разряды, но не любят полного разряда. Из минусов специалисты отмечают низкий КПД. Высокий КПД аккумуляторы имеют только в стадии высокого заряда.

Современные модели часто оснащаются удобным дисплеем, на котором выводится информация о том, сколько дней работает аккумулятор, какой заряд, ресурс и так далее. Также многие модели сообщают звуковым сигналом об изменениях, что, конечно же, увеличивает срок службы. Достаточно отследить ошибку и понять причину ее возникновения. Но вопрос длительности эксплуатации волнует всех, кто выбирает гелевый аккумулятор.

Какой срок службы

На жизненный цикл батареи влияет много факторов: имеет значение количество «зарядок/разрядок» и их глубина, внешняя температура, качество напряжения, ток. Средний срок эксплуатации составляет около 10–15 лет. Но однозначного ответа на этот вопрос нет, все зависит от способа и условий использования.

Однако увеличить срок службы данных аккумуляторов можно, соблюдая все необходимые указания производителя. Например, рабочие параметры чаще всего указаны на корпусе. Одними из самых необходимых условий специалисты называют уровень напряжения и максимальный ток заряда.

Чтобы повысить средний срок эксплуатации гелевого аккумулятора, специалисты рекомендуют:

избегать глубоких разрядов в 0;

соблюдать оптимальный температурный режим — около 20 градусов. При этом снижение температуры до 10–15 градусов не особо влияет на производительность аккумулятора. А вот повышение, даже небольшое (2–3 градуса), значительно снижает ресурс.

В некоторые современные модели аккумуляторов можно доливать гель, чтобы повысить срок службы. Это обязательно указывает производитель в инструкции.