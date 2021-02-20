Одесская область: смерть пассажира остановила движение поезда

На железнодорожной станции Дачное Одесской области задержано движение ежедневного пригородного поезда № 6254 Одесса Главная - Вапнярка.

Как сообщают пассажиры, причиной стала смерть человека в одном из вагонов.

После отправки от ст. Усатово около 11:40, машинист поезда по громкоговорителю объявил, что в одном из вагонов пассажиру стало плохо и необходима помощь врачей. Менее чем за 10 минут человек умер, говорится в сообщении опубликованном в группе Жителі села Вигода в соцсети Фейсбук.

Сейчас поезд № 6254 продолжает стоять на ст. Дачное в ожидании полиции и скорой медицинской помощи.