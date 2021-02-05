Коронавирус в Одессе: в тяжелом состоянии находятся 90 пациентов

За последние сутки в регионе зарегистрированы 157 новых случаев заболевания, из них 56 — у одесситов, 101 — у жителей районов области.

По данным на 5 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 139 пациентов с COVID-19, из них 49 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 90 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19.

23 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 26 человек — в ГКБ №10, 44 человека — в городской больнице №5, один ребенок — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 4 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 313 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, мальчик находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 154 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 33 243 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 644 одессита.