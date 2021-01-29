Городские власти Одессы помогают нуждающимся

29 января 2021 года состоялось 2-е заседание комиссии по определению лиц, которые нуждаются в адресной муниципальной помощи, находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеют возможности своевременно и в полном объеме оплачивать за потребленные жилищно-коммунальные услуг. На заседании были рассмотрены обращения граждан города Одессы.

Комиссией было принято решение назначить адресную муниципальную помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги 32 гражданам Одессы на общую сумму 213 141 грн. Трем гражданам даны рекомендации для назначения адресной муниципальной помощи на погашение задолженности.

Адресная муниципальная помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги предоставляется гражданам города Одессы в рамках Городской целевой программы на 2021-2023 годы.