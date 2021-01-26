Чек-лист: Как быстро проверить работодателя?

Специалисты аналитической системы YouControl советуют проверять будущего работодателя на надежность перед принятием окончательного решения по трудоустройству. Они подготовили ряд советов о том, как быстро проверить работодателя с помощью открытых источников и обойти стороной мошенников.

В непростые "ковидные времена" найти приличную работу с достойной зарплатой и еще и в социально ответственной компании - задача не из простых. Недобросовестные работодатели пользуются доверчивостью, а иногда и отчаянием соискателей. Именно поэтому надо быть бдительными, не доверять на слово и обязательно проверять компанию-работодателя на надежность.

Как проверить работодателя, пользуясь данными из открытых источников?

Первое, что нужно проверить - реально ли существует компания и какой ее юридический статус (чтобы не была ликвидирована, не находилась в процессе закрытия, не имела статуса "банкрот"). А в случае, если ее название кажется знакомой, обратить внимание, что это именно та организация, а не созвучная с названием известного бренда. Следующее - сколько лет она работает на рынке. Если вы ищете стартапы, очевидно, что короткий срок существования компании на рынке не должен пугать. Если же вы ищете большей стабильности, то компания, которая по времени своего создания исторически уже пережила не один экономический кризис, кажется более устойчивой, а следовательно, и надежной. Не менее важный факт – какой вид деятельности основным указала компания и имеет ли он отношение к тем услугам, что она предлагает. Далее следует проанализировать суды компании: судились ли с ней и, если да, то по каким поводам. Причем наличие судов не всегда свидетельствует о непорядочности компании, но причины исков обогатят ваши представления о будущем работодателе. Также показательным является наличие открытых исполнительных производств в отношении компании, ведь это говорит, что она не выполняет решение суда. Если у компании есть большие налоговые или зарплатные долги, присутствует частая смена адреса или названия, то возникают серьезные сомнения относительно ее благонадежности. Не лишним будет убедиться, что компания и ее руководитель не находятся под санкциями СНБОУ или международными. Не состоит ли ваш потенциальный шеф в розыске и не руководит ли еще более 50 компаниями, что также может свидетельствовать о фиктивности организации. Стоит обратить внимание на проверки, которые в последнее время проходила компания. А во время собеседования не лишним будет еще и переспросить, как прошли эти проверки, какие были последствия (например, если речь идет о должности юриста или бухгалтера, инспектора отдела кадров или инженера по пожарной безопасности и т.д.).

Кстати, все эти данные можно бесплатно найти в системе YouControl.

Информация, полученная из надежных аналитических источников, - это уже гораздо больше, чем субъективные отзывы о компании на специализированных сайтах, которые оставляют бывшие коллеги, кандидаты, а иногда и конкуренты. Это объективные данные, которыми следует пользоваться при принятии окончательного решения по трудоустройству.

Поэтому, советуем смотреть не по одежке сотрудников или офису, а все же по более объективными показателями. Успехов вам в построении длительных трудовых отношений!