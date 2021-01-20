День Святого Валентина: как устроить незабываемый праздник любимому?

Для каждой пары день Святого Валентина - это очень важный день, когда хочется поздравить друг друга и подарить все свое тепло и нежность своей второй половинке. И многие девушки понимают, что бывает мало купить интересный подарок на день влюбленных, нужно еще и продумать, как именно будет протекать этот важный для пары день. Для тех, кто не представляет, как удивить любимого на 14 февраля, мы предложим несколько неплохих вариантов.

Завтрак в постель и романтический ужин

Что может понравится вашему любимому больше, чем вкусный завтрак, который вы принесете ему прямо в постель? Даже если вы радуете таким образом друг друга достаточно часто, все равно ваш мужчина точно обрадуется, если утром 14 февраля проснется от запаха кофе, свежей выпечки и любимых блюд. Ну а для вечера вы тоже можете устроить что-то грандиозное, а именно ужин с легким флером романтики. Неплохая идея - устроить ужин на крыше, но это возможно в том случае, если погода за окном не слишком уж зимняя. Кроме того, вы можете устроить дома ужин со свечами и под любимую романтическую музыку, что точно станет отличным завершением этого чудесного дня. Ну а для тех, кто не сильно любит готовить, многие рестораны предлагают специальное праздничное меню и создают у себя в заведениях ту атмосферу, которая точно понравится вам и вашему мужчине.

Подарок, который точно удивит

День Святого Валентина - это тот самый праздник, когда очень хочется действительно порадовать своего парня или мужа, а для этого нужно тщательно подойти к выбору подарков. При выборе презента для своей второй половины, постарайтесь приобретать не только то, что соответствует тематике праздника, но в первую очередь то, что понравится вашему мужчине и что полностью подойдет под его интересы. Если же вы хотите выбрать презент, который точно запомнится и не будет пылиться на полке, то отличным решением будет приобрести для него подарочный сертификат, например такой, как предлагает компания Onecard. С помощью такого сертификата ваш любимый сможет сам выбрать не только непосредственно подарок и магазин, в котором он его приобретет, но и удобный для себя день, когда он туда отправится. Таким образом, вы дарите ему возможность реализовать свои заветные желания и выбрать именно тот презент, о котором он давно мечтал.

Приятные сюрпризы

Для того, чтоб этот день Святого Валентина точно запомнился, постарайтесь сделать для своего любимого как можно больше ярких сюрпризов! Отличная идея - это устроить для него квест, в котором он с помощью записок с подсказками будет искать свой подарок в вашей квартире. Еще один хороший вариант - наклеить в разных частях дома стики с пожеланиями и любовными посланиями, ведь каждая такая записка точно будет поднимать ему настроение. Кроме того, вы можете станцевать для него танец, сделать любимому массаж, испечь его любимый торт, вручить ему купоны на исполнение любых желаний и тому подобное.

И помните, что вы можете делать абсолютно все, на что только хватит вашей фантазии. Ведь вашему любимому человеку будет точно приятно, что вы уделили много времени на подготовку этого праздника и хотите сделать его действительно запоминающимся!