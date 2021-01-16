В Одесской области потребовали решить проблему нищенских пенсий

В Измаиле прошла мирная акция протеста, направленная на снижение тарифов на коммунальные услуги, в частности газ, электроэнергию и воду. Присоединившись к всеукраинскому митингу «СТОП тарифный геноцид», измаильчане обратились к представителям местной власти и депутатам с требованием срочно принять меры к решению данной проблемы. Единственный присутствующий здесь представитель местной власти, зам. городского головы Сергей Павлухин (депутат от партии «Слуга народа» в Сафьяновском сельсовете), отрапортовал о невозможности повлиять на ситуацию. В ходе митинга стало известно, что выслушать измаильчан готов бывший вице-мэр, а ныне депутат Одесского областного совета Родион Абашев, который к 16:00 приедет в Измаил.

Люди собрались в 10 часов утра возле здания мэрии. В руках были плакаты, содержащие основные девизы протеста. Суть их сводится к тому, что народ не в состоянии выживать в условиях огромных коммунальных платежей, нищенских пенсий и постигшей многих безработицы и требует от власти срочно принять меры по снижению тарифов. Число собравшихся насчитывало несколько десятков человек, преимущественный их состав — люди пенсионного возраста.

Основные лозунги, изображенные на плакатах в руках митингующих:

«Нет работы. Нет зарплаты. Нет налогов. Нет квартплаты»;

«Наши тарифы — это жесть. Скоро не будет что поесть»;

«Тарифы — не более 10% от дохода семьи!»;

«НЕТ тарифному геноциду!»;

«Тарифы поднял — доход потерял»;

«Против тарифного геноцида!»;

«НЕТ повышению тарифов!».

С импровизированной трибуны на площади перед горсоветом пенсионеры говорили о том, что местная власть обязана донести позицию своего народа до высшего руководства, инициировать снижение тарифов и повышение пенсий (как утверждают измаильчане, размер её необходимо повысить минимум в три раза). Если относительно цены на газ предполагается лишь содействие местных властей, то по снижению тарифов на воду и транспортировку газа в её компетенции решить вопрос своими силами. Соответствующее обращение уже передано в горсовет.

Также собравшиеся говорят о том, что избранная власть не защищает народ, а значит требуется её смена. Имеют ввиду перевыборы на местах, а также выражение импичмента президенту. Такие лозунги звучали и с трибуны со стороны активистов-пенсионеров.

Громко и хором люди прокричали два слова, выражающие их позицию: «Мэра!» и «Воры». Смысл первого сводился к тому, что они требуют прийти к ответу действующего градоначальника, которому был оказан кредит доверия в ходе недавних выборов. Второй означал идею начала борьбы с глобальной коррупцией, которая действует как на местном уровне, так и и в высших эшелонах власти. Люди много говорили о том, что доведенные до отчаяния украинцы на примере ситуации с тарифами показали, что больше молчать не будут, а немногочисленные поначалу, акции протеста постепенно перерастут в массовые волнения против власти в целом.

В Измаиле очередной протест назначили на 26 января, который стартует в том же месте в 10:00. Собравшихся просили донести объявление до своих родных, знакомых и соседей, чтобы на этот раз собрать еще больше количество недовольных и готовых к переменам.

Стоит отметить, что мероприятие было организовано простыми гражданами. Здесь не было громкоговорителя и соответствующей аппаратуры, которая смогла бы обеспечить масштабность и громогласность события. Пенсионеры подчеркнули, что в горсовете есть такое оборудование, но его не посчитали нужным предоставить в пользование народу. Также здесь прозвучало резкое высказывание в сторону депутатов, буквально недавно избранных этим же народом, которые не считают нужным выйти и дать ответы на вопросы, которые уже третий раз открыто задают горожане. Отдельное возмущение со стороны измаильчан вызывает позиция мэра Андрея Абрамченко, который ни разу не вышел и не разъяснил ситуацию, предоставляя право «перевести стрелки» своим заместителям.