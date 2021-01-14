15000 гривен для новых клиентов в январе от Miloan

Хотите хорошую новость? Компания Милоан повышает в январе кредитный лимит для новых клиентов. Теперь вместо 12 000 вы сможете получить 15 000 гривен всего под 0,01% в день. Пользоваться займом можно целый месяц с возможностью пролонгации. Подать заявку можно в любое время суток — даже в воскресенье и в праздничные дни.

На каких условиях Miloan выдает кредиты новым клиентам?

Оформить первый онлайн кредит на карту в Милоан можно за 15 минут. По крайней мере так говорится на главной странице сайта. Условия оформления первого займа очень простые:

сумма: от 500 до 15000 гривен;

срок: от 1 до 30 дней;

процент: 0,01% в день;

пролонгация: 3, 7, 15 дней;

возраст: от 18 до 65 лет.

Для постоянных клиентов ставка повышается и может составлять от 1,2% до 1,9% в день. Сэкономить на процентах можно используя промокоды или участвуя в акциях и розыгрышах, которые регулярно проводятся в Милоан.

Услуги Милоан доступны всем, кто живет в Украине и имеет украинскую прописку. Кредитный рейтинг, уровень дохода, профессия — все это не имеет значения. Вероятность одобрения заявки очень высокая — до 97%.

Как получить деньги в Милоан?

Получить микрокредит на карту можно без длительного ожидания и строгих проверок. Милоан не требует справку с работы и не просит указывать номера телефонов родственников в анкете. Из документов нужен только паспорт и идентификационный код.

Если вы никогда не пользовались микрозаймами и не знаете как оформить быстрый кредит — следуйте простой инструкции, которая опубликована на главной странице сайта Милоан.

Выберите сумму и срок займа на специальном калькуляторе. Справа вы увидите итоговую сумму, которую нужно будет вернуть (уже с учетом процентов). Заполните и отправьте анкету. Это нужно для создания личного кабинета. Отвечать на вопросы нужно честно, иначе кредит не одобрят. В предложенные поля введите ФИО, серию и номер паспорта, адрес электронной почты и фактического места проживания, место работы и так далее. Заполнять поля желательно все — так вы увеличите шансы на получения кредита. Дождитесь ответа (всего 15 минут) и подпишите электронный договор. После этого деньги сразу поступят на карту.

Для получения кредита подойдет карта любого банка. Главное, чтобы она была оформлена на ваше имя и не была просроченной. На счету должно быть не меньше 1 гривны — это нужно для прохождения верификации.

На какие цели можно получить кредит в Милоан?

Использовать полученные деньги можно по своему усмотрению: для оплаты покупок онлайн, расчетов в магазинах, оплаты услуг. Цель оформления кредита не влияет на решение по заявке. Милоан может выручить накануне отпуска, во время подготовки к праздникам, накануне планового техосмотра машины.

В Милоан действует удобная система кредитования, воспользовавшись которой можно получить деньги на реально выгодных условиях. В чем конкретно заключаются “плюсы” микрозаймов? Мы поговорили с заемщиками и все узнали.

минимум требований: не нужно иметь официальное трудоустройство — получить кредит может даже безработный и человек с плохой кредитной историей;

в Милоан можно получить кредит на небольшую сумму и короткий срок — такой возможности нет ни в одном банке;

кредит можно продлить или погасить досрочно без дополнительных комиссий, пени и штрафов.

Безусловно кредит — это ответственность и перед его оформлением нужно взвесит все “за” и “против”. Но если вы все же решились на этот шаг — выбирайте компанию, которая будет максимально соответствовать вашим требованиям. В Милоан кредиты оформляются с комфортом, безопасно и быстро. Возможно это именно то, что вы ищите!