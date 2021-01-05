В Одессе полицейский получил кулаком в лицо
В одном из супермаркетов Киевского района Одессы полицейский во время несения службы сделал замечание 27-летнему нетрезвому мужчине, который разъезжал на тележке по магазину и нецензурно высказывался в адрес других покупателей.
В ответ блюститель порядка получил от правонарушителя кулаком в лицо и поток нецензурной брани.
Об этом пишет «Бессарабия INFORM» со ссылкой на Нацполицию в Одесской области.
Как пояснил начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба, хулигана задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
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