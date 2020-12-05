В Одесской области автомобиль влетел в здание поликлиники

Утро в Измаильской городской поликлинике сегодня, 5 декабря, началось с нежданного гостя — в здании оказался автомобиль KIA под управлением автоледи.

Об этом «Бессарабии INFORM» сообщили в патрульной полиции.

По данным правоохранителей, около 9.15 женщина, не выбрав безопасную скорость движения и не оценив дорожную обстановку, преодолев три ступеньки, совершила столкновение со зданием. При этом отмечено, что водитель не пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

В результате и автомобиль, и дверь в медучреждение получили серьезные повреждения.

К счастью, обошлось без людских жертв — водитель отделалась только сильным перепугом.

Причины механического ДТП выясняют правоохранители.