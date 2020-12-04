В Одесской области орудует маньяк или группа нелюдей

Измаильский отдел полиции отреагировал на общественный резонанс, который вызвали обнародованные в соцсетях факты жестокого обращения с животными. Речь идёт о трёх трупах кошек с отрезанными конечностями, которых горожане нашли в разных частях Измаила, сообщает информагентство «БессарабияINFORM» со ссылкой на пресс-службу горотдела полиции.

Накануне к правоохранителям обратились местные жители с заявлениями по поводу случившегося. Трупы животных оперативники направили на экспертизу в ветеринарную клинику для установления причин смерти.

Ведомости по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

«Полицейские изучают все обстоятельства случившегося и напоминают, что за жестокое обращение с животными законом предусмотрена ответственность — до восьми лет лишения воли», — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, информацию о случаях вопиющей жестокости в отношении беспризорных животных накануне в «Фейсбуке» обнародовала общественная организация «Котопес». Текст подкреплён фотографиями.

«Внимание, в Измаиле вновь орудует маньяк или группа нелюдей, которые зверски убивают животных. Недавно зоозащитники обнаружили изувеченные трупы маленьких котят на улице Репина, ближе к проспекту Суворова и на следующий день, вновь на Ивана Франко — котята со вспоротыми животиками и отрезанными лапками», — написала измаильчанка, добавив: «.. если вы случайно станете свидетелями либо что -то подобное заметите, пожалуйста сразу делайте фото, публикуйте в соцсетях. Полиция ищет, но без нашей помощи все в очередной раз сойдет на нет».