В Одесской области продавщица не будет платить штраф за отсутствие маски

Хозяйку магазина "Аленка" в селе Покровка Раздельнянского района не будут наказывать за нарушение карантина. Такое решение принял Одесский апелляционный суд.

В прошлом месяце, 18 октября, к предпринимательнице пришли полицейские и застали женщину за прилавком без маски. На нее составили административный протокол. Уже 29 октября дело нарушительницы рассмотрел Раздельнянский суд. Там пришли к выводу, что хозяйка магазина виновна в нарушении карантина и обязали ее заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Однако женщина не сдалась и подала апелляцию. Уже в Одессе ее дело рассмотрели повторно. На слушании предпринимательница рассказала, что такая сумма штрафа ставит ее на грань существования. Ведь в 2014 и 2015 годах женщина перенесла операции, связанные с онкологией, и продолжает принимать медицинские препараты.