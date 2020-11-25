Утепление дома с учётом всех особенностей

Тёплый дом формирует сразу 4 выгоды для жильцов:

- комфортный микроклимат внутри, когда температура воздуха благоприятна для тела;

- отсутствие сквозняков, ледяных полов, провоцирующих заболевание членов семьи;

- не будет образовываться биологический грибок, наносящий вред здоровью;

- оптимизированы траты на электроэнергию и отопление.

Преимущества внутреннего и наружного утепления

Термоизоляция стен выполняется 2 способами: со стороны жилых помещений и по фасаду.

Первый тип подразумевает использование утеплителя между строительной конструкцией и финишной отделкой несущих стен. В работе используется гидробарьер, препятствующий попаданию атмосферной влаги в помещения. Пароизоляция становится защитой от намокания утеплителя при проникновении внутрь бытовых испарений.

Внутреннее утепление делается:

- когда объект представляет архитектурную ценность и отделка снаружи запрещена градостроительным решением;

- при ограниченном бюджете (этот вид работы дешевле, чем наружная изоляция);

- если утепление выполняется зимой, так как погода за окном не влияет на выполнение задачи.

Недостатком является «съедание» полезной площади помещений, холод стен и не самое лучшее расположение «точки росы».

Второй тип утепления фасадов производится по внешней поверхности стен здания. Предлагается 3 варианта термоизоляции:

утепление при конструкции колодезной кладки – актуально для двухслойных кирпичных стен, внутрь которых помещают изолятор;

создание «мокрого фасада». В работе используется минеральный утеплитель, поверх которого делается штукатурный фасад. Этот вид ограничен температурным режимом в +5˚С, ниже которого приступать к осуществлению работ запрещено;

создание вентилируемого фасада. Утеплитель находится в готовых сендвич-панелях, которые быстро крепятся на мощный металлокаркас. Ещё один способ – собственноручное создание послойного теплового «пирога»: создание каркаса, фиксация утеплителя, монтаж облицовочной отделки.

Виды утеплителей

1. При маленьком бюджете используется пенопласт. Имеет средний параметр теплопроводности, небольшой вес, повышенную хрупкость. Он не проводит воздух, поэтому следует установить приточно-вытяжную вентиляцию. Токсичен при горении.

2. Минеральная вата считается добротным, плотным материалом. Она воздухопроницаема, способна не только хорошо сохранять тепло в помещении, но и снижать проникновение наружного шума. Не боится возгораний. Опасность могут представлять мыши, прогрызающие стены и утеплитель, а также намокание, снижающие эксплуатационные показатели.

3. Экструдированный пенополистирол ─ влагостойкий, форматный материал, имеющий улучшенные свойства по сравнению с пенопластом.

Где и что пригодится

В частном доме утепляются стены, полы и потолки. Чтобы определить фактические потери тепла, используют тепловизор.

Тем, кто привык к летней температуре и не желает с ней расставаться даже зимой, рекомендуем сделать полы с подогревом. Если выбрать водяную систему укладки, то вам пригодятся услуги сантехника в Одессе, Киеве или другом городе, но этот вид подходит только для частных домов. Объяснение следующее: когда укладка труб сделана некачественно, вода, просачивающаяся во все щели, способна проникнуть к соседям внизу и нанести материальный ущерб. А владелец теплосистемы даже не заметит происходящего, пока пострадавшие не обратятся к нему за денежным возмещением.

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