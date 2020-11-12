В Одесской области депутатов обвинили в саботаже

Состоялась первая сессия Вилковского городского совета под председательством новоизбранного головы Матвея Иванова. Результатом длительных перепалок депутатского корпуса стало всеобщее непонимание и отсутствие конструктива. Мэр обвиняет оппозицию в саботаже и блокировании работы, последние же говорят, что не отказываются голосовать по существу, но выступают против незаконных решений, требуя обсуждения спорных вопросов. Об этом сообщает информагентство «БессарабияINFORM».

Начнем с того, что избранный голова на выборах выступал как самовыдвиженец, будучи при этом членом партии «Батькивщина» (на самой же сессии он отметил, что намерен выйти из её состава). В так называемой команде мэра присутствуют семь человек поддержки. В основном, это депутаты из предыдущего созыва, в том числе старосты сёл громады.

В роли оппозиции выступают 18 депутатов, среди которых — представители следующих политических сил: «Слуга народа» — 7 чел., «ОПЗЖ» — 5 чел., «Наш край» — 4 чел., «ЕС» — 2 чел.

Как следует из сведений присутствующих в сессионном зале лиц, после объявления результатов выборов новоизбранный мэр забыл принять присягу. Проигнорировали здесь также и Гимн Украины (вспомнили о нем лишь тогда, когда объявляли повестку дня). После выступления главы Вилковского городского совета и официального начала сессии, вышеназванные 18 депутатов запросили перерыв на 15 минут для того, чтобы ознакомиться с документами, которые были внесены в повестку дня. После ознакомления с ними депутаты решили объединиться и объявили о создании депутатской группы, которая воздержалась от голосования по ряду назначенных вопросов, так как некоторые из них противоречат действующему законодательству и регламенту горсовета. Поддержка мэра колко отметила, что депутаты «устали» и потому попросили перерыв.

Так, в планах было принять решения по избранию глав и членов постоянных комиссий, исполкома, секретаря горсовета, старост сел громады, однако без утверждения Положений по их работе.

Ситуация была озвучена в соцсети Facebook с заявлением о том, что блокирование работы горсовета допускают именно 18 депутатов, из-за чего не принимаются важные для громады решения. По мнению мэра и членов его «команды», предлагаемые инициативы должны были приниматься депутатами без ознакомления и изучения. Так, депутатов фактически лишают права вносить свои изменения и поправки в предлагаемые документы, чем нарушается ряд ключевых документов, а именно Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «Регламент Вилковского городского совета».

Редакция «БИ» поинтересовалась у негласного лидера оппозиции, депутата от партии «Европейская солидарность» Александра Санжары почему в Вилково первая сессия началась со скандала.

«Мы не против голосовать и не за срыв работы. Мы против нарушения законности и работы «по старинке», когда депутаты нужны были только для того, чтобы безмолвно голосовать, даже не читая документы», — сообщил Санжара.

Как выяснилось, начался конфликт в сессионном зале с нарушения регламента. Как известно, первая сессия должна быть заранее подготовлена, путем заседания за две недели подготовительной группой. Фактически она началась «с нуля». Депутатам за 10 минут до голосования раздали повестку дня и проекты решений и попросили принять за основу и немедленно проголосовать.

«Руководствуясь ст. 39, 40 Регламента Вилковского городского совета, я заявил о недопустимости нарушения его. Попросил 15 минут, чтобы обговорить с депутатами, что делать. Мы не имеем право поддерживать проекты без обсуждения и без невозможности внести правки, так нельзя. В таком случае необходим перерыв на час или на 1,5 часа. Именно по этой причине было принято решение создать депутатскую группу, в которую вошли 18 человек», — разъяснил свою позицию Санжара.

Созданная группа получила название «Благосостояние и развитие Вилковской громады» («Добробут та розвиток Вилковської громади»). Как отметил её лидер, именно такие действия, когда 18 депутатов не одобрили вопросы, которые были внесены в повестку дня в той редакции, которую им предоставили и которые противоречат закону, были названы блокированием работы совета.

«Нельзя жить по старинке, мы не можем быть депутатским корпусом, который голосует за все подряд только потому, что так было раньше. Нужно обсуждать, вести диалог. Нас выбрали люди, и мы обязаны доносить их мысли и желания. Например, широко известно, что многие старосты давно не устраивают местных жителей. Действующий же голова горсовета переходит на личности и ведёт себя некорректно. В сессионный зал он пригласил «своих избирателей» — которые позволяли себе высказываться нецензурной лексикой в сторону депутатов, кричать, срывать сессию — только потому, что депутаты голосовали не так, как хотелось бы новому главе Вилковской громады. Этот заранее подготовленный спектакль был разыгран как по нотам. Этих же людей мы видели на сессиях на протяжении трех лет, когда появлялась необходимость сорвать, или продавить то или иное решение», — рассказал Санжара.

Как также подчеркнул депутат, за 10 минут изучить документ невозможно, так же, как невозможно голосовать за список, фамилии в котором даже не оглашаются. Также он обратил внимание на присутствие в документах ошибок, противоречий в именах и количественном составе назначаемых лиц.