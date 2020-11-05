В Одессе группировка из четверых людей обворовывала и похищала людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Так, злоумышленники «охотились» на мужчин, которые хотели познакомиться с женщинами в социальных сетях. Сообщники похищали пострадавших во время "свиданий", а после отбирали у них деньги и имущество. Преступники даже пробирались к жертвам в квартиры.

С нападавшими работала 21-летняя девушка, которая знакомилась с мужчинами в соцсетях, назначала встречи, устанавливала их материальное положение и сообщала о месте свидания. Подозреваемые сейчас находятся в СИЗО.







Заманивали свиданиями: в Одессе похищали мужчин фото 5

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По факту открыли уголовные производства по: части третьей статьи 27 и части третьей статьи 146, а также четвертой части статьи 187 УК Украины (похищение людей и разбой, совершенные группой лиц).