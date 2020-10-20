Топ-7 трендов в одежде, обуви и аксессуарах для осени-2020

Пора межсезонья всегда неоднозначна, и поэтому к подбору осеннего гардероба нужно отнестись весьма продуманно и внимательно. Но вещи, помимо того, что они должны быть предназначены для разной погоды, быть комфортными и практичными, хорошо сочетаться между собой, должны быть еще и модными и стильными. С помощью экспертов портала по продаже одежды Shafa.ua мы решили разобраться подробнее в 7 главных трендах в одежде, обуви и аксессуарах на осень 2020 года.

1. Длинное пальто «в пол»

Длинное пальто — это самый настоящий must have для любой модницы на осень-2020. Именно длина макси сегодня привлекла внимание практически всех дизайнеров. Это проявлялось и в платьях и юбках, и в длинных жилетах и удлиненных кардиганах, и, конечно же, в верхней одежде. Плащи и пальто длиной до щиколотки стали настоящим хитом модных подиумов. Выбирайте приталенные варианты на ремне — они хорошо впишутся в деловой гардероб, или же объемные фасоны «оверсайз», но носите их без пояса и не застегнутыми — такая модель хорошо подойдет для стиля sport и casual.

2. Анималистические принты

Мотивы животного окраса никогда не оставляли равнодушными модных дизайнеров. Не было еще сезона, чтобы анималистические принты не выступили если не в качестве основного яркого акцента образа, то хотя бы в виде декора или расцветки для аксессуаров. И вот осенью 2020 года они буквально заполонили подиумы, при этом замечены были практически везде. Это и легкие футболки, и вязаный трикотаж, и верхняя одежда. Леопардовый принт в бежево-нюдовом исполнении, тигровый в желтом и оранжевом, зебровый в традиционном черно-белом. Также актуальными будут различные принты и рисунки под рептилию.

3. Искусственная кожа вместо натуральной

2020 год заставил всех тщательнее задуматься о единении с природой и защите окружающей среды. Искусственные материалы очень активно вытесняют натуральные материалы животного происхождения вот уже который сезон подряд. Это касается и натуральной кожи, замши, а также натурального меха, особенно если речь идет о верхней одежде и аксессуарах. Высокотехнологичные синтетические кожзаменители ничем не уступают натуральной коже. В некоторых моментах они даже лучше: прочнее, долговечнее, более стойкие к механическим повреждениям. Потому смело покупайте курточку или сумку не из натуральной кожи, а из хорошего заменителя.

4. Гольфы и водолазки в качестве базового трикотажа

Трикотаж — это идеальный вариант для осеннего сезона. В нем уютно, тепло и комфортно, а обилие моделей позволяет подобрать трикотажную одежду для любого стиля и образа. И если вы не слишком любите фасон «оверсайз», предпочитаете что-то более классическое, привычное, мягкое и облегающее, тогда смело выбирайте водолазки и гольфы из тонкого трикотажа. В отличие от свитеров и объемных платьев, гольфы стоит выбирать однотонные, не из нити с шерстью, а из хлопковой мягкой вязки — такие можно надеть на голое тело.

5. Сапоги-ботфорты выше колена

Что вы скажете о сапогах-ботфортах с голенищем выше колена? Что это вульгарно и некрасиво? Как бы не так! Именно это и доказывают нам дизайнеры на модных показах осень-зима-2020. Ведь ботфорты могут быть не только яркими, вызывающими и эпатажными, а сдержанными и даже строгими. Выбирайте на каждый день варианты без каблука или на невысоком каблуке, спокойных однотонных расцветок, кожаной или замшевой фактуры. Сочетайте ботфорты с лосинами и леггинсами, короткими (или до колена) платьями и юбками.

6. Белый, нюд и camel — самые популярные цвета

Практически единогласно дизайнеры предлагают отказаться от черного цвета, а также от подобных темных и мрачноватых оттенков (темно-коричневый, серый, графит) осенью-2020. Вместо этого самыми популярными цветами для осеннего сезона стали, как это ни странно, белоснежный, все оттенки нюд, начиная от молочного и заканчивая бежевым, и цвет camel. Они универсальны и сочетаются со многими другими оттенками спектра, даже с самыми яркими. Носить их предлагается как для базовой, так и для верхней одежды, а также аксессуаров. Великолепно будет смотреться total look в каком-то из нюдовых оттенков.

7. Перчатки до локтя из разных материалов

Если вы думаете, что перчатки можно носить только зимой, то глубоко ошибаетесь. Сегодня их носят не только для защиты от холода, а и в качестве модного аксессуара. Они прекрасно вписываются в любой стиль и образ, особенно модели длиной до локтя. Для делового look’а выбирайте перчатки из тонкой шерстяной ткани, кожаные или замшевые, для торжественного выхода — перчатки до локтя из гипюра и кружева, шелка, тонкого велюра, сатина и атласа. И даже с джинсами и кожаной курткой можно надеть перчатки из тонкой ткани или материала под кожу.