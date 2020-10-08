Плачкова: В Черноморске на выборы в местные советы идет мощная команда ОПЗЖ
В г. Черноморске Одесской области на выборы в местные советы идет мощная команда ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. Об этом в ходе рабочей поездки в город
«Мы провели несколько встреч с избирателями и презентовали команду ОППОЗИЦОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ и кандидата на должность городского головы – Михаила Дудникова. Его как руководителя судоремонтного завода черноморцы хорошо знают», – отметила она.
Политик подчеркнула, что каждый представленный жителям кандидат – известен в городе, каждый – профессионален, каждый способен решать важные для Черноморска вопросы, потому что знает и понимает волнующие горожан проблемы.
«Каждый доказал это своей деятельностью, ежедневной работой и стремлением развивать Черноморск, Одесчину и Украину. Только победа!» – резюмировала Татьяна Плачкова.
Напомним, что в ходе рабочей поездки в Черноморск Татьяна Плачкова
21 сентября в Одессе конференция областной и городской организаций ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ