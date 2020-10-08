Плачкова: В Черноморске на выборы в местные советы идет мощная команда ОПЗЖ

В г. Черноморске Одесской области на выборы в местные советы идет мощная команда ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. Об этом в ходе рабочей поездки в город заявила народный депутат от ОП-ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

«Мы провели несколько встреч с избирателями и презентовали команду ОППОЗИЦОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ и кандидата на должность городского головы – Михаила Дудникова. Его как руководителя судоремонтного завода черноморцы хорошо знают», – отметила она.

Политик подчеркнула, что каждый представленный жителям кандидат – известен в городе, каждый – профессионален, каждый способен решать важные для Черноморска вопросы, потому что знает и понимает волнующие горожан проблемы.

«Каждый доказал это своей деятельностью, ежедневной работой и стремлением развивать Черноморск, Одесчину и Украину. Только победа!» – резюмировала Татьяна Плачкова.

Напомним, что в ходе рабочей поездки в Черноморск Татьяна Плачкова провела совещание по вопросам строительства крайне важного для города и Одесчины моста через Сухой Лиман, встретилась с трудовыми коллективами и жителями, с моря осмотрела мощности морского торгового порта «Черноморск», Черноморского судоремонтного завода.