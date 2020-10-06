Плачкова: Проблемы одесских педагогов, которые остаются без внимания власти, характерны для всей Украины

Учителя из Одесской области и родители одесских школьников заявляют о существенных проблемах в системе образования, характерных не только для Одесского региона, но и для всей Украины. Однако власть не обращает на них внимания. Об этом в ходе брифинга педагогов и родителей школьников из Одесчины в ​​ИА «Интерфакс-Украина» заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

Парламентарий сравнила подготовку украинских школ к новому учебному году с подготовкой к отопительному сезону - в обоих случаях власть к ним не готова.

«В нашей стране есть две вещи, которые для власти наступают неожиданно - новый учебный год и зима. Ни один отопительный сезон не начался в Украине вовремя. И это уже стало традицией. А вот неподготовленность к учебному году - тенденция новая, однако приобретает широкое распространение и укореняется огромными темпами», - отметила политик.

Во время брифинга его участники сосредоточились на проблемах, связанных с уничтожением системы предоставления полного общего среднего образования в сельской местности.

«Сельские школы почти обречены. То, что власть называет оптимизацией сети, фактически является уничтожением образования на селе. А если нет школы - то нет и села», - констатировала Татьяна Плачкова.

Обнародовав позицию педагогов, народный депутат подчеркнула, что ответственность за выявление больных Covid-19 учеников возложена на школы. Однако власти не предоставили никаких механизмов контроля и даже не обеспечили учителей средствами индивидуальной защиты.

«Учителя с мизерной зарплатой покупают их за собственные средства, хотя постоянно находятся в зоне риска. Школьные медицинские кабинеты «замерли» на уровне советских времен. А элементарные кварцевые лампы для обеззараживания помещений стали для школ недосягаемыми космическими кораблями», - отметила политик.

Учителя считают, что образовательная реформа через устаревшую материально-техническую и научно-методическую базы учебных заведений превратилась в фарс - заявленный курс на диджитализацию не учитывает, что во многих семьях и школах просто нет компьютеров. Педагоги отмечают необходимость создания бесплатной всеукраинской цифровой платформы, которая содержала бы информацию, как работать дистанционно.

Особое внимание Татьяна Плачкова уделила вопросам адаптации инклюзивного образования в условиях безальтернативности образовательного процесса.

«Для организации дистанционного образования детей с особыми образовательными потребностями нужен профессиональный подход. В 2020 году количество таких детей в Украине составляет почти 20 тысяч. Тем людям, которые принимают решения в системе образования, надо понять, что организация дистанционного обучения должна происходить с учетом индивидуальных особенностей таких детей, их способности воспринимать и усваивать материал», – подчеркнула политик.

Кроме того, в Одесской области не решена проблема необеспечения учащихся учебниками.

«В Одессе нехватка учебной литературы превышает сто тысяч экземпляров, в Измаильском районе сейчас нет украиноязычных учебников для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов по биологии, физике, химии, истории Украины, всемирной истории, алгебре и геометрии, в Саратский школе учебников по украинскому нет вообще. Такая же ситуация в Болградском районе и по всем регионам Украины», - отметила народный депутат.

Татьяна Плачкова раскритиковала стремление правительства и в дальнейшем экономить на образовании и педагогах и подчеркнула необходимость увеличить финансирование отрасли в госбюджете-2021.

«2 октября, накануне Дня учителя, Министерство образования подтвердило, что правительство планирует отложить еще на год действие постановления о повышении минимального должностного оклада педагогического работника. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ посчитала, что проект госбюджета-2021 предусматривает недофинансирование образования по меньшей мере в 10 млрд гривен! Эти средства можно найти, сократив расходы на так называемые антикоррупционные органы и выплаты на обслуживание безумного государственного долга. Была бы только воля!» – резюмировала Татьяна Плачкова.