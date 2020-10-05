Плачкова: Нас не поделить, не сломать, ОПЗЖ — команда победителей

4 октября в Одессе в областном офисе ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ презентовали команды в Одесский городской, районный и областной советы.

Кандидатов в депутаты представила член политсовета областной организации партии, народный депутат Татьяна Плачкова.

«Нас не поделить, не сломать, мы - команда победителей», - отметила нардеп.

Она принесла с собой горсть украинской земли как символ ключевой проблемы, волнующей сегодня аграриев.

«Мы представляем Бессарабию, аграрный регион, регион рискованного земледелия, поэтому земля для нас - самый главный вопрос. Мы будем защищать его на всех уровнях, бороться, чтобы отменить закон о рынке земли и защитить сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Это важно для украинских фермеров юга Украины», - пояснила депутат.

В одесскую команду ОП-ЗЖ вошли настоящие профессионалы в разных сферах - экономисты и врачи, финансисты и строители, предприниматели и учителя, активные депутаты-оппозиционеры, общественники - люди, которые действительно думают о регионе и городе.

Каждый член команды получил удостоверение кандидата и продолжит активную работу на местах.

«Это команда, умных, честных и порядочных людей, которые обновят составы советов, внесут свежую энергию в развитие нашего региона. Потому что они знают его проблематику и знают пути решения этих проблем», - отметила Татьяна Плачкова.