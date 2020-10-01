Повальный демонтаж в Одессе продолжат

Управление рекламы Одесского городского совета продолжает работу по демонтажу наружной рекламы и вывесок, размещенных с нарушениями.

Так, с 28 сентября по 1 октября 2020 года работники коммунального учреждения «Одесреклама» составили 171 акт фиксации нарушений размещения рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий. Об этом сообщает официальный сайт города.

Управлением рекламы вынесены предписания об устранении выявленных нарушений, согласно которым сотрудники КУ «Одесреклама» демонтировали 113 рекламных конструкций.

Контроль за соблюдением Правил размещения рекламных конструкций и вывесок продолжается.