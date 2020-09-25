Одессе и области угрожает новый опасный вирус

С октября в Одесской области начнется новый сезон гриппа и ОРВИ. Медики прогнозируют, что в регионе будут циркулировать три штамма, в том числе один новый – гонконгский H3N2. Об этом 25 сентября во время брифинга сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Сложность в том, что симптомы гонконгского гриппа, ОРВИ и коронавируса схожи. Поэтому уже сейчас врачи говорят о необходимости выделения бюджетных средств на закупку тестов для дифференциальной диагностики этих заболеваний.

Областной центр Минздрава готов проводить мониторинговые исследования – есть кадровый потенциал и материальные ресурсы, осталось закупить специальные тесты.