Детские смарт-часы: когда и зачем они нужны

Жизнь в современном мире полна опасностей. И естественно, что родители младших школьников и подростков стремятся максимально предугадать и нивелировать ситуации, которые могут приключиться с их чадами в то время, когда их нет рядом.

По словам консультантов интернет-магазина электроники Stylus, лучшее решение по контролю за детской безопасностью - умные часы детские. Какую практическую пользу они несут для родителей, давайте разберемся.

Функционал детских смарт-часов

В отличие от взрослых смарт-часов, где в приоритете контроль здоровья, детские модели предназначены для контроля за безопасным передвижением маленького владельца.

Для реализации данного функционала в девайсах предусмотрены:

установка SIM-карты;

GPS датчик;

система отслеживания снятия гаджета с руки;

возможность удаленного прослушивания обстановки рядом с гаджетом;

кнопка активации аварийного сигнала SOS в случае критической опасности.

По сути, детские часы выполняют функцию электронной няни, которая постоянно следит за ребенком и сообщает родителям о любых отклонениях от маршрута, незапланированных остановках, снятии часов и состоянии здоровья.

Во многих часах предусмотрен базовый функционал фитнес-трекера, который включает пульсометр, фиксацию пройденных шагов и потраченных калорий, и т.д.

В каком возрасте покупать ребенку смарт-часы

В каком возрасте лучше купить ребенку такой девайс? Однозначного ответа нет, но с помощью экспертов мы обозначили 3 группы детей, которым такие устройства точно понадобятся:

от 3 до 6 лет – самый опасный возраст. Ребенок еще плохо ориентируется в своем населенном пункте и даже в районе, не помнит наизусть номер родителей или свой домашний адрес;

от 6 до 10 лет – ответственный период, во время которого ребенок гуляет самостоятельно или с друзьями. В это время важно знать, где именно он проводит большую часть времени, чтобы вовремя повлиять на формирование негативных привычек;

10-12 лет – ребенок самостоятельно ходит на занятия и тренировки, может поздно вернуться с прогулки, доведя тем самым родителей до настоящей паники.

Для детей старше 12 лет девайс уже не актуален. С этого возраста подростки хотят больше приватности, поэтому могут просто игнорировать запреты родителей. Эффект от гаджета будет прямо противоположным. Если хотите обеспечить безопасность своему подростку – отведите его на курсы самообороны.

Родительские настройки и контроль

Настройки детских смарт-часов позволяют выстроить гео-забор, в рамках которого ребенку разрешено гулять. При выходе за установленную территорию на смартфон родителей придет сообщение с координатами браслета.

И хорошо, если выход за пределы района произошел случайно, во время игры или изучения территории с друзьями. Гораздо хуже, когда это происходит вследствие похищения или нападения, которое может навредить здоровью ребенка. В таком случае информация с точными координатами будет очень полезной родителям и специальным службам.

Детские смарт-часы – максимальная безопасность ребенка в современном мире.