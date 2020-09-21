Что такое иммедиат протез: функции и преимущества конструкции

Иммедиаты в протезировании: протез бабочка в вопросах и ответах

Восстановить целостный зубной ряд, если зубы утрачены полностью или существуют объективные показания к их удалению, можно только двумя способам. Современная стоматология применяет для таких целей:

методы имплантации;

протезирование – несъемное мостовидное или съемное.

Это знают почти все, а вот чего многие не знают: что бы ни выбрал пациент на постоянной основе, в качестве промежуточного этапа лечения ему может пригодиться протез бабочка. Это миниатюрная ортопедическая система, которая очень быстро изготавливается и практически полностью восстанавливает эстетику улыбки, но имеет свои особенности, о которых и поговорим ниже.

Почему это иммедиат?

Система с романтичным названием относится к видам иммедиатов (от английского immediate, что в переводе означает «срочный» или «немедленный»). Собственно, в это понятие и укладываются главные особенности, которые отличают изделие от аналогов:

это временная конструкция, которая делается быстро, а потому в точности формы и размера уступает классическим коронкам;

установка представляет собой коронку и крепление на кламмерах – крючках, которые «хватаются» за опорные зубы с двух сторон (фиксация достаточно надежная, но не долговечная);

чтобы десна и слизистая оболочка не пострадали, изделие должно быть легким, потому не может замещать больше 1–3 утраченных единиц ряда.

Временный микропротез, как правило, ставится не более чем на год, хотя некоторые пациенты настолько к нему привыкают, что носят его и 3, и 5 лет.

Правда, для этого им постоянно приходится распределять нагрузку на остальные зубы, потому что временный протез бабочка выдерживать стандартную жевательную нагрузку годами не способен.

Когда уместен иммедиат?

Установка микропротеза с «крылышками» (крепление визуально напоминает крылья бабочки, благодаря чему изделие и получило свое название) возможна и даже рекомендована, когда:

пациент не может сразу провести замещение потерянной единицы (восстановить ряд имплантом);

врач рекомендует адаптировать десну после удаления (временный протез помогает привыкнуть к постороннему предмету во рту);

зубной ряд с «пробелами» нарушает дикцию, а деятельность человека связана с регулярными публичными выступлениями (нужно срочно устранить дефект, а после можно подбирать и проводить полноценное лечение);

человек не хочет проводить мостовидное несъемное протезирование и обтачивать опорные зубы (съемный протез бабочка цепляется за здоровые единицы, не повреждая их);

имплант уже внедрен в челюсть, и идет процесс приживления (пока он не закончится, делать фото ротовой полости и моделировать постоянный мост не всегда целесообразно).

Из чего делается временный микропротез?

Конструкция включает:

коронку (материал для нее – пластмасса, которая делает изделие максимально легким);

крепление (кламмеры – крючки, при помощи которых осуществляется фиксация на челюсть, их материал аналогичен материалу «седла»);

базис («седло») – акриловая или нейлоновая основа, которая имитирует десну.

Акриловый вариант, для которого используется специальная пластмасса, более жесткий, но стоит дешевле, потому часто применяется как кратковременное решение.

Если носиться конструкция будет больше 6 месяцев, оптимальным предпочтением будет нейлоновая основа. Она эластичнее, а потому меньше повреждает мягкую ткань, кроме того, нейлоновая система лучше «садится» и идеально имитирует ткани, окружающие искусственные зубы.

Какие преимущества дает установка иммедиата?

И акриловая, и нейлоновая конструкция имеют общие достоинства:

под них не нужно обтачивать опорные зубы;

установка – максимально простая (фиксация на челюсть занимает меньше минуты, до 10 минут пациенту нужно, чтобы приноровиться самостоятельно ставить и снимать изделие);

с эстетической функцией временный протез зуба бабочка справляется на «отлично»;

по скорости изготовления и доступности в цене такая конструкция не имеет равных;

неприятные ощущения при носке минимальны (особенно если это нейлоновая установка);

дискомфорт при лечении практически отсутствует (в современных клиниках даже слепки делать не нужно, – их заменяют снимки дентальным сканером);

служит такая установка от 1 года и дольше.

Как ухаживать за иммедиатом?

Среди достоинств, которыми отличается зубной протез бабочка, – простой уход с минимальными затратами на подручные средства.

Чтобы система с крылышками-кламмерами прослужила долго, достаточно:

поддерживать гигиену полости рта;

2 раза в день снимать и чистить систему (для этого потребуется отдельная мягкая щетка);

споласкивать изделие после приема пищи;

следить, чтобы крепление располагалось на опорах правильно.

Чтобы десна и слизистая оболочка не пострадали от жесткого акрила, первое время ношения можно использовать антисептические ополаскиватели и заживляющие мази. Последние смягчат дискомфорт (неприятные и непривычные ощущения) в период привыкания, который длится до 2–3 недель.

Если протез сломается, починить его нельзя – нужно изготовить новую конструкцию, причем без отлагательства. Хотя бабочка и не останавливает убыль кости, она замедляет деструктивные процессы, распределяя нагрузку на челюсть.