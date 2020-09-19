Разнообразие усложняет выбор? Советы по выбору техники для личного ухода

Как часто, посмотрев интересную рекламу, вы покупали приборы, которые должны были преобразить вашу внешность, словно по взмаху волшебной палочки. На деле же, когда желанный стайлер или супертриммер оказывались в руках, магия рекламы исчезала: локоны не вились, многочисленные насадки были не в силах состричь жесткие густые волоски. Или же все получалось отлично, но из десятка функций задействовались 1–2, а остальные оказывались бесполезными.

Выбрать то, что нужно именно вам

Чтобы не разочаровываться в покупке, выбирайте товары для личного ухода в интернет-магазине auchan.ua с учетом ваших потребностей, а не количества функций у техники:

Стайлер или плойка. Стайлер — с насадками для создания разнообразных локонов, гофре, утюжком — полезен, если вы действительно несколько раз в неделю, а то и каждый день будете уделять время моделированию прически. Если нет, то для особых случаев достаточно плойки. Триммер или машинка для стрижки. Без триммера не обойтись мужчинам, которые тщательно следят за своей внешностью, не допуская, чтобы из идеального образа выбился хоть один волосок. Нос, уши, виски, усы и борода, стильные стрижки — для всего этого нужен триммер. Если задача стоит намного проще — сделать простую мужскую стрижку, тогда выбор за машинкой, она со всем безупречно справится, даже с длинными и жесткими волосами, что триммеру не под силу. Эпилятор, воск или станок. Прежде чем приобретать средство для выщипывания волосков, желательно устроить себе «тест-драйв». Убедитесь, что вы сможете вытерпеть неприятные ощущения (проводите испытания и приобретайте одну и ту же модель эпилятора, у разных приборов разный «болевой порог»). Немаловажный фактор — врастание волос, и если он присутствует, то от эпилятора, как и от воска, придется отказаться. Учитывайте такие противопоказания, как варикозное расширение вен и сердечно-сосудистые заболевания.

Приобретая фотоэпилятор, помните, что пользоваться им можно не во всех зонах: следует избегать участков в районе ушей, шеи, сосков и гениталий. Таким образом, гладкости ног, рук и подмышек вы сможете добиться, а вот с волосами в зоне бикини придется бороться при помощи бритвенных станков или кремов для депиляции. Электробритва или станок. Электроприборы не подойдут мужчинам с чувствительной кожей на лице, особенно молодым юношам. Также любителям исключительно гладкой кожи стоит знать, что электробритва не даст такого эффекта, как бритвенный станок.

С какой покупкой вы не прогадаете

Среди приборов для личного ухода есть необходимые и полезные каждому, а еще это может стать отличным подарком. Например, электрическая зубная щетка — вещь, по мнению стоматологов, необходимая каждому и не имеющая противопоказаний. Хорошим помощником в доме станут напольные весы: следить за весом членов семьи или же взвесить чемодан для путешествия.

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