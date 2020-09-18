В Одессе, вместо открытой автостоянки, построят современный экспоцентр
На Бугаевке вместо открытой автостоянки, как предполагалось ранее, будут строить современный международный экспоцентр виноделия, что даст району импульс для экономического развития. Соответствующие изменения внесены на сессии горсовета в детальный план территории в рамках улиц Михаила Грушевского, Бугаевской, Строительной, Строительного переулка и железнодорожного пути.
На территории данного участка в подвалах расположена уникальная историческая винодельня. Об этом сообщает пресс служба партии «Доверяй делам».
«Сейчас это заброшенная территория, руины и полуразрушенные здания, которые ее «украшают», являются рассадников криминалитета. Меценат купил данные развалины и возведет на их месте современный экспоцентр виноделия, крупнейший на юге Украины. В нем будут представлять свою продукцию как отечественные производители, так и мировые. Таким образом, будет восстановлена историческая справедливость в отношении этой территории, где раньше была расположена винодельня. К тому же, такой объект прибавит туристическую и инвестиционную привлекательность всему району», - рассказал депутат горсовета от фракции «Доверяй делам» Александр Иваницкий
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Напомним, владельцем погребов на Бугаевке был один из богатейших жителей Одессы 19-го века Перикл Родоканаки. Они были предназначены для изготовления классического шампанского. Нынешний собственник участка купил эту территорию еще в 2007 году и всегда мечтал возродить исторический объект. Однако получил поддержку лишь от нынешних городских властей.