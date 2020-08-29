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В Одессе маленький мальчик выпал из окна: мгновенная смерть

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В Малиновском районе Одессы трехлетний мальчик выпал из окна на девятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Мама ребенка во время происшествия готовила еду на кухне. Семья в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.

Следственно-оперативная группа территориального отдела полиции устанавливает полные обстоятельства смерти ребенка.

Ранее CVB  сообщали, что 19 июня, в городе Черноморск Одесской области двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа жилого дома. Ее доставили в реанимациb./

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