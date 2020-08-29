В Одессе маленький мальчик выпал из окна: мгновенная смерть

В Малиновском районе Одессы трехлетний мальчик выпал из окна на девятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Мама ребенка во время происшествия готовила еду на кухне. Семья в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.

Следственно-оперативная группа территориального отдела полиции устанавливает полные обстоятельства смерти ребенка.