Интернет при переезде: как наладить качественную связь

Переезд по стране — обычное дело для многих украинцев. И если происходит очередная смена места жительства, приходится решать много дополнительных вопросов, включая настройку интернета. Разберемся, как быстро наладить качественную связь, не потратив лишнее.

Выбираем провайдера: преимущества «Датагруп»

Для начала определитесь с провайдером — лучше остановиться на крупной компании с большим опытом работы. «Датагруп» представлена на рынке в течение 20 лет, а сегодня она входит в список украинских лидеров диджитализации. Это означает, что провайдер постоянно совершенствует цифровые продукты, внедряет новые, максимально эффективные инструменты для работы.

Плюсы «Датагруп», если нужно подключить интернет в Одессе, — это доступные цены, стабильная связь, большой выбор тарифов, а еще возможность подключения спутникового интернета в том случае, если фиксированные технологии недоступны по конкретному адресу.

Выбираем тариф по адресу и предпочтениям

Сайт провайдера удобен тем, что вы можете сразу задать место проживания и посмотреть, какие технологии вам доступны для заказа. Сделав это, остается определиться с тарифом. Тут учитывают:

Скорость интернета. Если вы не решаете каких-то специфических сложных задач, скорость на 30-50 Мбит/с станет отличным решением. Для людей, работающих со сложными онлайн-программами, есть варианты от 100 Мбит/с и до 1 Гбит/с.

Стоимость. Даже можно обозначить этот пункт как соотношение стоимости и возможностей. Если финансы позволяют, возьмите тариф со скоростью чуть больше требуемой. Но переплачивать за лишние возможности тоже не имеет смысла. Не зря компания «Датагруп» предлагает клиентам набор тарифных планов — будущий абонент легко подберет то, что нужно именно ему.

Наличие акций. Обращайте внимание на то, что многие тарифы доступны по акционной цене. Причем действует она долгое время — до полутора лет. То есть в первое время после переезда можно платить меньше. Это очень удобно, когда вы обживаетесь на новом месте, а потому вынуждены много тратить на бытовые вещи.

Если при выборе тарифа вы сомневаетесь в том, какой конкретно вариант оформить, можно связаться с представителями компании и попросить проконсультировать вас с учетом требований, предъявляемых к интернету.

Учитываем особенности оборудования

Если интернет необходим для работы и других полезных задач, подумайте о том, насколько компьютер справляется с ключевыми функциями. Провайдер может предоставить большой выбор тарифов, но если техника медленная и подтормаживает, от услуги с большой скоростью не будет никакого толка. Возможно, переезд — это тот этап, когда нужно сделать еще одну полезную покупку и обзавестись новым ноутбуком или ПК.

«Датагруп» предлагает подключение интернета по всей стране. Независимо от места жительства вы получите подходящий набор услуг и не останетесь без связи. А быстрое подключение станет хорошим бонусом для каждого клиента.