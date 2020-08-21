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Одесский зоопарк снял видео про уличного фотографа животных

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Одесский зоопарк записал новое видео. Оно о том, что недопустимо использовать животных для уличных фото. 

В видео традиционно снялся директор зоопарка Игорь Беляков. В ролике «уличный фотограф» предлагает директору сделать фото с енотом, но тот - категорически против.

 

 

Напомним, многих животных, которых забирают у уличных фотографов, отправляют в Одесский зоопарк.

Так, на прошлой неделе в Одессе спасли двух ястребов, которые около недели были заперты в машине в районе Морвокзала. Автомобиль якобы открыли неизвестные. К тому моменту одна из трех запертых диких птиц погибла без еды и воды. Выживших канюков передали в Одесский зоопарк.

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