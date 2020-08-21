Одесский зоопарк снял видео про уличного фотографа животных
Одесский зоопарк записал новое видео. Оно о том, что недопустимо использовать животных для уличных фото.
В видео традиционно снялся директор зоопарка Игорь Беляков. В ролике «уличный фотограф» предлагает директору сделать фото с енотом, но тот - категорически против.
Напомним, многих животных, которых забирают у уличных фотографов, отправляют в Одесский зоопарк.
Так, на прошлой неделе в Одессе
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