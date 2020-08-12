Как выбрать лучший пылесос для дома

Любое помещение нуждается, если не в ежедневной, то в частой уборке. Ни один прибор не справляется с этим лучше, чем пылесос: экономит ваши силы и время. Выбрать пылесос для дома, подходящий именно для вас, – легко. Учтите половое покрытие в комнатах и отталкивайтесь от этого: для ламината и плитки будет практичным вариантом моющий пылесос, для ковролина и покрытий с натуральным ворсом лучше приобрести более универсальный.

Виды пылесосов

Существует множество видов пылесосов:

мешковые (с одним постоянным или сменными мешками для мусора);

с водными контейнерами (контейнер, наполненный водой, легко мыть, и пыль не попадает в воздух);

моющие (выполняют сразу две функции: всасывают грязь с водой, выполняя и влажную уборку);

с аквафильтром (пылесос пропускает через фильтр пыльный воздух с мусором и выпускает чистый отфильтрованный воздух обратно);

роботы-пылесосы (самостоятельно передвигаются по помещению и собирают грязь, компактные, но не подойдут для генеральной уборки);

ручные (подойдут для чистки мебели, тканевых поверхностей, мелких загрязнений, удобные в своей простоте);

паровые (отлично подойдут для кафеля, керамической плитки и других поверхностей, с помощью высокой температуры отмоют, отчистят даже давнюю грязь).

Каждый выполняет свои функции и будет полезен для определенных условий и помещений. При выборе обязательно обратите внимание на мощность, уровень шума, возможное наличие фильтра и комплект насадок. Предназначений у пылесоса всего два: сухая и влажная уборка, остальное зависит от площади, уровня и типа загрязнения и удобства.

Мощность всасывания

Тут присутствуют два показателя: потребляемая мощность (варьируется от 1300 до 2000 Вт.) и мощность всасывания (от 250 до 480 Вт.)

Самый приемлемый вариант, когда пылесос по истечению 5 минут способен поддерживать хорошую среднюю мощность, потому что многие модели сначала работают на всю силу, а потом понижают силу всасывания. Это нормально для пылесоса, не волнуйтесь, и при выборе обращайте внимание на среднюю частоту. Также, когда в пылесосе забивается фильтр или мешок, он автоматический понижает силу всасывания. Нужный показатель тоже определяется по типу пола в вашем доме: для гладкой поверхности 250 аэроватт будет достаточно, для ковров лучше будет взять 350 или более.

Польза насадок и щеток

Имея комплект различных насадок для пылесоса, вы сможете убраться даже в самых труднодоступных местах, а также использовать его для разных видов покрытий. На многих пылесосах есть уже трансформирующаяся насадка (с возможностью убрать ворсинки или наоборот). Однако большой комплект насадок делает пылесос более универсальным. Самые распространенные типы:

Маленькие, которые справляются с самыми узкими проемами и добираются в щелочки между мебелью и стеной. Для мебели (щеточки с щетиной или ворсинками, которые не портят обивку) Для паркета (насадка с длинным ворсом не поцарапает пол и уберет грязь) Для ковра (с жесткими ворсинками, которые помогут очистить ковролин от пыли внутри).

Учитывая особенность помещения и тип уборки, выбрать пылесос легко. Выбирайте универсальный вариант, который будет хорошо выполнять свою задачу именно в вашем доме.