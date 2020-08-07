Правила ухода за OSB плитами

OSB плиты – это многослойные листы, которые выполнены из древесной стружки, смолы, синтетического воска, борной кислоты. Они пользуются спросом и с каждым годом становятся все более популярными из-за своей практичности, доступности. Сейчас производители предлагают большой выбор плит, которые отличаются друг от друга предназначением, условиями и местом эксплуатации.

Есть как варианты для применения при низкой влажности, так и для создания несущих конструкций при условиях сухого микроклимата или высокой влажности. Вы можете приобрести изделия для больших нагрузок, ламинирования, обработки торцов.

Специалисты заявляют, что OSB плиты – это современный универсальный материал, который отлично объединяет в себе как механические свойства, так и хорошие характеристики эксплуатации. Таким плитам не страшны сколы, растрескивания. Их смело можно пилить, сверлить, обрабатывать, материал не повредится.

Где можно купить OSB плиты

Если вы ищете качественные изделия, приобретайте ОСБ плиты на viyar.ua, где представлен широкий ассортимент фурнитуры и плитных материалов по доступной. Он предлагает широчайший выбор плит. Именно здесь в Украине можно найти разные размеры продукции: от минимальной толщины в мм до максимальной длины в м. В интернет-магазине цена на плиты ОСБ установлена очень доступная, но при этом качество действительно высокое. Так что ни к чему переплачивать другим поставщикам за что-то менее практичное, когда есть более выгодный вариант. В «ВиЯр» купить OSB плиту в Киеве может каждый. Доставка максимально быстрая. Плюс консультанты всегда готовы дать ответы на любые вопросы и помочь с выбором, если потенциальный покупатель не знает точные размеры листа ОСБ, не может определиться с внешним видом или сомневается насчет того, что он уже выбрал.

Преимущества OSB плит

Структура материала однородная, отличается одинаковым высоким качеством как с внешней, так и с внутренней стороны. Изделия все время держат свою форму, изначальный внешний вид и даже под механическими воздействиями практически не деформируются.

Можно выделить такие достоинства материала:

стабильность формы;

отсутствие грибка или плесени в материале даже при повышенной влажности;

минимальное количество трещин, сколов, внутренних пустот;

устойчивость к перепадам температур, повышенной влажности, плохим погодным условиям;

простая обработка;

неограниченный срок эксплуатации при правильном проектировании и использовании;

огне- и водостойкость массива древесины;

качественная изоляция звука;

эстетичность;

безотходное использование расходного материала.

Все эти преимущества может заметить любой пользователь, который купит качественный материал и будет правильно за ним ухаживать.

Основные рекомендации по уходу за OSB плитами

После создания определенной конструкции необходимо уделить время еще и качественному уходу. Речь идет об обработке OSB плит. Например, края материала можно профессионально обработать либо при помощи строгания, либо при помощи шлифовки. Лучше всего строгать плиту от ее края к середине торца. В таком случае будет получен лучший результат, со временем углы не будут расщепляться. После такой обработки лучше всего окрасить материал. Рекомендуется для этого использовать специальные акриловые краски. Причем поверхность нужно окрасить как минимум в два слоя. Шлифовать OSB плиты лучше всего абразивной бумагой грубого типа перпендикулярно. В таком случае получится идеально ровная и гладкая поверхность, которую затем тоже можно покрыть акриловой краской или специальным лаком, защищающим материал от влаги и огня.