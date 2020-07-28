В одном из сел Одесской области начали работать собственные спасатели

В селе Криничное Болградского района начала нормально работать пожарная команда.

В прошлом году благодаря совместным усилиям жителей Кринича и народного депутата Украины Антона Киссе, в селе появилась специальная пожарная машина, которая была передана для общего пользования Криничному сельскому совету Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям.

Недавно здание пожарной части, которое долгое время не использовалось, было приведено в порядок за счет сельского хозяйства. Сегодня в Криничном работает команда из трех специалистов, которые прошли переподготовку на базе пожарной команды города Болград.

Позаботились в селе и о пожарных водоемах — отремонтированы и заполнены водой два пожарных резервуара. Следует отметить, что наличие выделенной пожарной команды в селе позволяет максимально быстро начать тушение в случае пожара, тем самым экономя как людей, так и материальные ценности.

К сожалению, это не так во всех местах. Например, несколько дней назад, чтобы погасить пожар в селе Кубей, им пришлось вызвать спасателей из Болграда, потому что в селе нет собственной пожарной машины.