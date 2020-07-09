В Одессе реализован пилотный проект по установке подземных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). На сегодняшний день на Приморском бульваре в 3-х местах установлены 8 таких контейнеров.

Как отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов, к этому проекту город шел не один год. Изначально был изучен европейский опыт, а также особенности сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) в Одессе.

Новые подземные контейнеры, в отличие от немецких аналогов, имеют гидравлическую систему подъема и не нуждаются в подключении к электроснабжению, что позволяет устанавливать их в любом месте и в короткие сроки. Конструкция контейнеров позволяет опорожнять их, используя имеющиеся у мусоровывозящих компаний мусоровозы.

«Мы презентовали новую систему сбора твердых бытовых отходов, и она уже заинтересовала строительные и управляющие компании, а также ОСМД. Планируем презентовать ее субъектам сферы услуг и торговли. В дальнейшем будем устанавливать подземные контейнеры по всему городу, использовать для этого как бюджетные, так и внебюджетные средства», - рассказал Геннадий Труханов.

***

Для потребителя остаются видимыми только мусороприемники, которые внешне напоминают собой урну. Сверху мусороприемник накрыт крышкой, открывающейся с помощью педали. Его горловина не позволяет скидывать сюда крупные бытовые отходы. Соответствующая маркировка и возможность изменения размера отверстия мусороприемника позволяет реализовать систему раздельного сбора мусора, а сама конструкция - применять различные опции. Например, по желанию потребителей на крышку может быть установлен замок, открывающийся с помощью чипа; GPS-датчики будут сигнализировать о заполнении контейнера, также возможна установка системы пожаротушения и др. Пилотный проект реализован за внебюджетные средства.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews