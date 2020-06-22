Татьяна Плачкова: Кровавый рассвет 22 июня 1941 года помнит вся Украина и весь мир

Одесская команда ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ присоединилась к Всеукраинской акции памяти о погибших в войне. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от ОП-ЗЖ Татьяна Плачкова.

Парламентарий подчеркнула, что сегодня – день скорби по всем, чьи жизни унесла война, начавшаяся 79 лет назад.

Кроме того, политик отметила, что, отдавая дань уважения памяти погибших, Молодежное крыло ОП-ЗЖ в Одессе проводит акцию по упорядочению могил ветеранов на Втором христианском кладбище в Одессе.

«Возложение цветов на Аллее Славы… А после Молодежное крыло ОП-ЗЖ в Одессе проводит реставрацию и уборку могил ветеранов на Втором христианском кладбище. Чтобы все, кто приходит туда, тоже видели, тоже помнили, тоже чтили и тоже знали», - сказала Татьяна Плачкова.

od-news.com