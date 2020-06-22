Татьяна Плачкова: Кровавый рассвет 22 июня 1941 года помнит вся Украина и весь мир
Одесская команда
Парламентарий подчеркнула, что сегодня – день скорби по всем, чьи жизни унесла война, начавшаяся 79 лет назад.
Кроме того, политик отметила, что, отдавая дань уважения памяти погибших, Молодежное крыло ОП-ЗЖ в Одессе проводит акцию по упорядочению могил ветеранов на Втором христианском кладбище в Одессе.
«Возложение цветов на Аллее Славы… А после Молодежное крыло ОП-ЗЖ в Одессе проводит реставрацию и уборку могил ветеранов на Втором христианском кладбище. Чтобы все, кто приходит туда, тоже видели, тоже помнили, тоже чтили и тоже знали», - сказала Татьяна Плачкова.od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews