Жителей села в Одесской области призвали к спокойствию: вспышка опасного вируса
В селе Першотравневое Измаильского района произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ИА «БессарабияINFORM».
Диагноз COVID-19 подтвердился у четырех человек. Все они прихожане одной из церквей.
Еще около десяти контактных лиц ожидают результатов ПЦР-анализа, в том числе и пресвитер церкви.
Заболевшие чувствуют себя нормально. Троих пациентов забрали в больницу, еще одна больная находится на амбулаторном лечении.
Сельский совет принял неотложные меры по информированию населения о карантинных ограничениях, а также призвал к спокойствию и тщательному соблюдению рекомендаций врачей.od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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