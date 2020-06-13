Жителей села в Одесской области призвали к спокойствию: вспышка опасного вируса

В селе Першотравневое Измаильского района произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ИА «БессарабияINFORM».

Диагноз COVID-19 подтвердился у четырех человек. Все они прихожане одной из церквей.

Еще около десяти контактных лиц ожидают результатов ПЦР-анализа, в том числе и пресвитер церкви.

Заболевшие чувствуют себя нормально. Троих пациентов забрали в больницу, еще одна больная находится на амбулаторном лечении.

Сельский совет принял неотложные меры по информированию населения о карантинных ограничениях, а также призвал к спокойствию и тщательному соблюдению рекомендаций врачей.

od-news.com

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