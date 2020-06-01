Лучшие курсы иностранных языков в Одессе по итогам Guidelang

Школа иностранных языков Oratorica - это не только об изучении языков, это и про атмосферу, про зарождение мечты, постановку целей, про их достижение. Мы меняем жизнь и это не для красного словца, мы гордимся студентами, которые получают стипендии в европейский вузах, студентами, которые сдают международные экзамены, переезжают за границу, получают работу по профессии за границей и в Одессе. Мы радуемся за вас, мы радуемся вместе с вами.

Для того, чтоб студенты могли менять жизнь, в наших 4 филиалах трудится 6 менеджеров и более 30 преподавателей. Oratorica - школа номер 1 по итогам 2019 года английского языка в Одессе по оценке Enguide.ua - эксперт по курсам английского в Украине.

В 2020 году мы заняли позицию Курсы иностранных языков номер 1 в Одессе по оценке международного эксперта по курсам иностранных языков - Guidelang.com.ua.

В среднем на каждого преподавателя приблизительно 1,5 диплома и около 2,5 курсов, тренингов, семинаров на каждого в год. Без лишней скромности можем отметить, что наши преподаватели ведут обучающие семинары для преподавателей.

Ораторика помогает одесситам заговорить на иностранных языках уже 3 года. А начала свою миссию 9 лет назад в Кишиневе. Обучила больше 10 000 студентов и в 2020 году заняла первое место среди школ Кишинева - рейтинг можно посмотреть на guidelang.md

В 2019 году Ораторика запустила проект Oratorica.online, что позволило людям с других регионов Украины приобщиться к качественному обучению. Также Oratorica.online помогал одесситам во время карантина не останавливаться в своём желании изучения языков.

Мы можем неустанно говорить о том, как мы работает и почему выкладываемся на все 100%, но лучше пригласим вас к нам на бесплатный урок, и вы сможете познакомиться, задать вопросы и начать уверенно шагать к своей мечте!

Ораторика - счастье, когда тебя понимают.

Запишись на бесплатный урок онлайн или офлайн уже сегодня

Центр: +38 095 053 24 67

5-я Фонтана: +38 095 053 26 25

Таирова: +38 095 053 24 69

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