«Страна-самолет»

Катерина Ножевникова

Думаю все знают историю с самолетом Мрия. Ту самую историю, где в большом самолёте прилетела самая гуманитарная гуманитарка в мире и президент встречал груз со всей королевской ратью. Потом часть груза оказалась на прилавках магазина Эпицентр и Вся страна встала на уши- звучали обвинения в расхищение гуманитарного груза, в пиаре на крови и тд. Когда стали разбираться, оказалось что и самолёт и груз был оплачен компанией Эпицентр. Часть груза была коммерческой (компания купила за свои кровные и стала продавать у себя в магазине. На что имела полное право.)

Часть груза компания действительно передала в качестве гуманитарной помощи. За что им огромное спасибо.

А президент самолёт этот «просто встретил». Остаётся только догадываться, где же учили его горе пиарщиков, которые попытались на чужом горбу въехать красиво в категорию «спасителей человечества».

по итогу как говориться «ложки нашлись, а осадочек остался».

Одесса. 20 марта 2020. Начало эпидемии. Предыстория.

В 20 числах марта Измаил был назначен опорной больницей по ковид. Я позвонила главврачу, чтобы узнать какая им нужна помощь и случайно попала в другую измаильскую Больницу (дунайскую областную). Просто перепутала Телефоны. Вот так случайно и началась эта история..

Выяснив недоразумение, мы уже разговорилось с главврачом, и он рассказал мне о большой проблеме существующей в районе уже много лет. Кислород, который так необходим для ИВЛ и тд, доставляешься в баллонах из Одессы. Стоит дорого. Решение- своя собственная Станция. Поговорили о кислородных станциях. Я, сталкиваясь уже с этим в своей практике, вздохнула что без проектных документов осуществить это будет невозможно. И оказалось, что проектные документы есть!! В 19 году Больница все подготовила, но денег в бюджете области не нашлось.

Ошалев от счастья, я помчалась в нашу группу Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области, где собрались бизнесмены области, с рассказом что вот прямо сейчас мы можем решить проблему с кислородом не только для опорной больницы, но и для других Больниц района- ведь Станция производит кислород и может им делиться в больших объёмах. Цена вопроса «каких то» 1 млн 630 тыс грн. 1,5 млн стоимость станции и 130 тыс монтаж.

Через пять минут (реально) я получила сообщение от Алла Ванецьянц и Банк Південний «Катя высылайте счета. Это очень важное дело для области»

Кстати говоря, они же оплатили позже кислородную цистерну стоимостью почти 500 тыс для ещё одной опорной больницы области.

Я связалась с Киевом с фирмой, которая делала проект, уточнила когда они могут выехать и получила ответ- через неделю выезжаем к вам в область и около месяца монтируем. Написала пост благодарственный донорам и пошла себе искать дальше деньги на другие вопросы других больниц в полном счастье, что кислорода теперь хватит «на двоих» и что не перевелись ещё небезразличные люди в бизнесе.

Радовалась До вчерашнего дня.

Вчера сразу несколько постов появились в сети об открытии станции. Губернатор области, мэр Измаила и другие рапортовали как была решена огромная проблема области буквально за две недели. Правда почему то оказалось, что банк выделил 1 млн, а не 1 млн 630 тыс. А ещё вдруг оказалось, что проект был осуществлён благодаря действиям областной администрации и городской администрации Измаила и где то в конце при «поддержке» банка пивденный.

В некоторых постах цифр сначала не было. В некоторых была указана цифра 1 млн от банка. После того, как несколько человек ткнули носом тех, кто там пишет за нашего губернатора, что банк оплатил станцию 1,5 млн и установку 140 тыс - Сумму поменяли . В других постах появились ещё цифры 780 тыс от области на установку и еще выяснилось, что и город потратил 1,5 млн. Ещё 1,5 млн на что???

Сначала все подумали, что как обычно все «все украли». Ответы получить толковые от администрации не удавалось. От города тем более.

На мои вопросы под постом мэра как и на что были выделены средства из городского бюджета на объект областного подчинения никто не ответил, а комментарии стали стирать.

В решении городской сессии такая сумма не проходила. Через финотдел тоже. Краски сгущались. Как же можно было украсть вот так нагло? Хотелось рвать и метать.

Но в итоге, после «расследования» все оказалось куда забавнее- нет, не украли. просто соврали.

780 тыс областные депутаты действительно выделили для больницы И это заслуга исключительно облсовета и депутатов области. Больница направила на закупку флуометров для кислорода 150 тыс грн и на закупку кислородных масок, канюль и других расходников 200 тыс грн. Остаток денег на счету больницы.

А вот с городскими деньгами так и не выяснили ничего. В кулуарах сказали, что «город там асфальт положил. Рядом со станцией. Красиво». (С) какое отношение к станции имеет асфальт я так и не поняла.

Так к чему собственно этот пост.

Мы все понимаем, что впереди выборы и некоторым ну очень нужно удержаться в кресле. А тут такая чудесная бесплатная реклама деяний мэра о достижениях. Правда чужих, но кто же будет разбираться? Пост то висит. Ролик по тв идёт. Все красиво. А комменты всегда можно подтереть.. правда «рукописи сканы не горят»)

А в областной администрации тоже особо достижений нет,зато историй от которых уже даже не смеяться хочется, а плакать-все больше и больше.. то «Кабинет режимный», то «Скорая опечатана» и что там внутри показать никак нельзя. А тут такая красивая история про воздух..

Некоторые Депутаты раздают под камеры Костюмы врачам со словами «мы спасли врачей», забывая упомянуть сколько дали, а когда выясняешь сколько дали, чтобы вычеркнуть из потребностей больниц- становится стыдно.. Некоторые обклеивают свои продуктовые наборы для бабушек лентами с названием партий да так, что и набор не откроешь... видимо бабушка должна быть точно уверена кто ее кормит. Чтобы потом галочку поставить туда куда нужно. А один глава района даже не постеснялся сфотографироваться с 10 продуктовыми наборами для стариков, собранные обычными людьми...10 наборов. Не 1000. Но видимо любые средства хороши. Такие истории продолжать я могу бесконечно.

Огромная к вам просьба.

вы, «дорогие товарищи», старайтесь похвастаться своими достижениями на благо города и области, а не чужими.

Потому что стыдно уже наблюдать за всем этим фарсом. И найдите нормальных пиарщиков. А то одни сплошные подставы)

А если серьёзно.. с каждым днём после таких историй и с таким отношением власти к тому, что делают доноры, нам и другим фондам, общественным организациям и тем, кто помогает больницам, интернатам, пенсионерам и тд будет все сложнее найти желающих оплатить все то, что по сути должны оплачивать вы...

Ещё в 19 году мы задумали установить такую же станции в Любашовской больнице (оттуда и знания мои)). Тогда не хватало ресурса. Хотя это Очень важный проект. Две станции в области это прорыв. После дунайки я поверила, что это возможно и снова вопрос вернулся. Областные депутаты согласились выделить 1 млн грн. Еще млн решила собрать я. На следующей неделе собиралась начинать сбор. А теперь вот думаю кому же из меценатов предложить участие, если в итоге может быть такой вот конфуз. Грустно, что в результате дебильных действий кабинетных людей, в итоге пострадают больницы и люди.

Уже месяц назад писала , но повторюсь - фу такими быть. У нас же в стране диджитализация ))) все рано или поздно становится явным. И ваши действия выглядят ну очень странно..

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