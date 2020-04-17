Хроники короновируса 

Хроники коронавируса за сутки 501 новых инфицированных

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хроники коронавируса в Украине 17 апреля

В Украине 4662 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

В Одесской области +20 новых случая. Итого 93.

Винницкая область - 296 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Запорожская область - 118 случаев;
Ивано-Франковская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
Киев - 705 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Львовская область - 203 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 93 случая;
Полтавская область - 41 случай;
Ровенская область - 240 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 353 случая;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Черновицкая область - 759 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.

Пандемия в мире актуальная статистика:

  • Заражено – 2 184 566 (+19134)
  • Умерло – 146 897 (+2571)
  • Вылечено – 553 046 (+6777)

Известный "битл" Пол Маккартни обвинил китайские продуктовые рынки в распространении коронавируса (он считает, что вирус мог появится из-за ненадлежащего хранения мяса, морепродуктов и туш животных). К слову, Маккартни — вегетарианец.

В России отменили парад ко Дню Победы (но Путин надеется, что парад состоится еще в 2020 году).

В Чехии впервые с 23 марта не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Главный эпидемиолог Швеции считает, что навсегда избавиться от COVID-19 уже не получится.

В Грузии полностью запретят передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля.

Согласно исследованию, проведенному Испанским колледжем медсестер, коронавирусом могли заразиться треть медицинских сестер в стране (около 70 тыс. человек).

Швейцария начнет выходить из карантина в трехэтапном режиме с 27 апреля.

Фонд американских бизнесменов Билла и Мелинды Гейтс выделит дополнительные $150 млн на борьбу с коронавирусом.

Власти Японии ввели чрезвычайное положение по всей стране в связи с распространением коронавируса.

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