Хроники коронавируса за сутки 501 новых инфицированных

В Украине 4662 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

В Одесской области +20 новых случая. Итого 93.

Винницкая область - 296 случаев;

Волынская область - 122 случая;

Днепропетровская область - 89 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 177 случаев;

Закарпатская область - 150 случаев;

Запорожская область - 118 случаев;

Ивано-Франковская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 218 случаев;

Киев - 705 случаев;

Киевская область - 253 случая;

Львовская область - 203 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 93 случая;

Полтавская область - 41 случай;

Ровенская область - 240 случаев;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 353 случая;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 51 случай;

Хмельницкая область - 38 случаев;

Черновицкая область - 759 случаев;

Черкасская область - 137 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

Пандемия в мире актуальная статистика:

Заражено – 2 184 566 (+19134)

Умерло – 146 897 (+2571)

Вылечено – 553 046 (+6777)

Известный "битл" Пол Маккартни обвинил китайские продуктовые рынки в распространении коронавируса (он считает, что вирус мог появится из-за ненадлежащего хранения мяса, морепродуктов и туш животных). К слову, Маккартни — вегетарианец.

В России отменили парад ко Дню Победы (но Путин надеется, что парад состоится еще в 2020 году).

В Чехии впервые с 23 марта не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Главный эпидемиолог Швеции считает, что навсегда избавиться от COVID-19 уже не получится.

В Грузии полностью запретят передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля.

Согласно исследованию, проведенному Испанским колледжем медсестер, коронавирусом могли заразиться треть медицинских сестер в стране (около 70 тыс. человек).

Швейцария начнет выходить из карантина в трехэтапном режиме с 27 апреля.

Фонд американских бизнесменов Билла и Мелинды Гейтс выделит дополнительные $150 млн на борьбу с коронавирусом.

Власти Японии ввели чрезвычайное положение по всей стране в связи с распространением коронавируса.

od-news.com

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