Одесса против опасного вируса: для стационаров города закуплены 245 пульсоксиметров

Для лечебно-профилактических учреждений Одессы за средства городского бюджета приобретены 245 пульсоксиметров.

Пульсоксиметр надевается на палец пациента и в течение нескольких минут позволяет определить частоту пульса и уровень насыщения крови кислородом. Это точный и при этом простой в использовании метод, не требующий взятия крови и сложных медицинских манипуляций.

Благодаря пульсоксиметрии врач может оценить состояние кислородного обмена пациента и выявить гипоксию задолго до появления ее клинических признаков. Если насыщение крови кислородом снижается, это свидетельствует об ухудшении состояния здоровья. Использование пульсоксиметра позволяет своевременно выбрать оптимальную тактику ведения больного, в том числе применить кислородную терапию.

Официальный сайт города сообщает, что новое оборудование позволит своевременно диагностировать дыхательные нарушения у пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 в случае роста заболеваемости.

Закупленные пульсоксиметры распределены в медучреждения Одессы, в числе которых: городская клиническая инфекционная больница, городские больницы №1, №5, №10 и №11, а также городской роддом №2, который является базой для госпитализации всех беременных и рожениц с респираторными инфекциями.

od-news.com

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