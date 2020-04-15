Хроники коронавируса за сутки +392 инфицированных в Украине

Актуальная статистика COVID-19 по Украине:

Заразились 3764 человек +392 за сутки

человек +392 за сутки Умерли 108 человек

человек Вылечились 143 человек

На утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 заболевших COVID-19. За прошедший день диагноз подтвердился еще у 392 украинцев. Из них 29 детей, 90 медицинских работников. Госпитализировано за сутки 120 человек.

По данным Минздрава, количество летальных случаев достигло 108. От коронавируса умерло 56 мужчин и 52 женщины.

Выздоровело 143 человека. На данный момент госпитализировано 1396 пациентов, в т.ч. 59 детей. Еще 2145 инфицированных лечатся дома на самоизоляции.

Значительная часть всех зараженных - медицинские работники. По информации главы Минздрава Максима Степанова, в Украине сегодня COVID-19 подтвержден у 594 сотрудников системы здравоохранения.

В Минздраве опасаются, что массовое посещение церквей на Пасху приведет к очередному всплеску пандемии в стране и может нивелировать все усилия по сдерживанию коронавируса в Украине. "Маркерная точка - это 24 апреля, дата, которая нам покажет ситуацию, это как раз 5-7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования… Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей," – сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По данным социологов группы "Рейтинг", большая часть украинцев (80%) поддерживают усиление карантина на Пасху и майские праздники. 85% опрошенных не планируют идти в церковь. При этом большинство высказывается против увеличения штрафов и введения уголовной ответственности за нарушение карантина.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине", - заявил президент Владимир Зеленский.

Украинская православная церковь московского патриархата разрешила верующим участвовать в пасхальных богослужениях на улице возле храмов. "В храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - сказал в видеообращении предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

80% украинцев поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников (кроме того, 85% отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь)

1100 украинских студентов заполнили анкеты на оказание волонтерской помощи для борьбы с распространением коронавируса (студентов планируют привлечь к организационно-техническим мероприятиям)

в Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: зарегистрировано 14 подтвержденных случаев коронавируса и все они – в Вознесенском районе

Минздрав повторно запретил работу рынков на время карантина (отмечается, что такое решение было принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мероприятий во время торговли)

Борьба с пандемией в мире

Актуальная статистика:

Заражено – 2 000 765 (+17546)

(+17546) Умерло – 126 776 (+1631)

(+1631) Вылечено – 484 831 (+18225)

Глава ВОЗ заявил, что COVID-19 в 10 раз смертельнее, чем свиной грипп.

В мире разрабатываются 70 вакцин против коронавируса. Три их них уже находятся на этапе проверки на людях. Наиболее успешную экспериментальную вакцину разработали в Гонконге исследователи CanSino Biologics Inc. и Пекинского института биотехнологии. Власти Китая ее одобрили к проверкам на людях в эпицентре вируса. Еще два варианта средства против COVID-19 созданы американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc. В данный момент фармацевты пытаются сократить время на испытания, необходимое для запуска вакцины на рынок. Обычно на это уходит около 10-15 лет.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения заметили, что часть выздоровевших от коронавируса не защищены от повторного заражения. Кроме того, в организации еще раз напомнили о чрезвычайной опасности этой инфекции. "COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен - в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Таиланде впервые зафиксирована передача COVID-19 от мертвого человека: скончался судебно-медицинский эксперт, заразившийся коронавирусом от покойника.

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пик смертности пандемии уже пройден. 12 апреля от COVID-19 умер 671 житель штата, а днем ранее было зафиксировано 758 летальных случаев. Всего в этом штате от коронавируса погибли почти половина всех жертв болезни в США, 10 тыс. 56 человек. Чиновник считает, что пандемия не завершится, пока нет вакцины, на что может потребоваться от 12 до 18 месяцев. “Я хочу, чтобы это закончилось завтра. Но это нереально”, - сказал губернатор штата Куомо. На данный момент в США насчитывается 585 тыс 155 инфицированных, умерли от болезни 23 тыс 664 человека, вылечились 37 тыс.

Австрия начала ослаблять карантин (открылось большинство магазинов, но некоторые ограничения остаются в силе).

Главный тренер ФК "Ливерпуль" Юрген Клопп рассказал, что команда в условиях самоизоляции поддерживает форму на онлайн-тренировках (по его словам, за опоздания на такие занятия предусмотрены штрафы).

В Испании также заявили о достижении пика распространения коронавируса в стране. По словам министра здравоохранения Сальвадора Илла, увеличение числа выздоровевших составляет 6%, в то же время рост смертности не превышает 3%. Количество зараженных испанцев достигло 170 тыс 99.

Турецкие власти заявили о вспышке заболевания. Количество заразившихся за сутки составило 4093 человека, умерли 98. По данным Минздрава, в стране болеют коронавирусом 61 тыс 49 граждан, погибли 1296, вылечились 3957.

Грузинские власти продлили режим чрезвычайного положения до 10 мая, а также полностью закрыли на въезд и выезд города Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. За все время пандемии в стране заразились 296 человек, умерли 3.

В России за последние сутки зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. Всего заболели 24 490 человек в 84 регионах.

Каннский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

od-news.com

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