Хроники коронавируса 13 апреля

Коронавирус в Украине: итоги за день

3102 случаев заболевания коронавирусом (+325 за прошедшие сутки)

93 – умерли (+10),

97 – вылечились (+8)

Кабмин планирует продлить карантин в Украине до мая. Пик распространения коронавируса в стране ожидается в пятницу, 17 апреля.

Президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым $1 000 000 за вакцину от коронавируса.

Напомним, до конца карантина (пока что – 24 апреля) в Украине запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон; в общественных местах – обязательно наличие масок; по улице можно передвигаться только вдвоем (исключение – сопровождение детей), а пожилым людям предписана самоизоляция.

— коронавирусом заразились: настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, глава Запорожского облсовета Григорий Самардак, глава киевской Нацполиции Андрей Крищенко, председатель Сарненской районной госадминистрации Ровенской области Александр Кохан

— Ужгородскую районную больницу закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса (за выходные у пяти медиков больницы подтвердили COVID-19)

— от коронавируса умер монах УПЦ МП, архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий

— в Одесской области мужчина избил подполковника полиции за замечание относительно нахождения в общественном месте без маски; нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы

— власти начали отслеживать нарушения карантина с помощью мобильных операторов; кроме этого, в стране начало работать мобильное приложение для контроля соблюдения режимов самоизоляции и обсервации

— в Киеве будут вводить принудительный карантин в отношении предприятий и учреждений, на которых будут выявлены случаи коронавируса (в частности, карантинные меры могут вводиться в трудовых коллективах сроком на 14 дней при выявлении случая заражения коронавирусом)

— в Украине из-за нарушения карантина правоохранители составили 6042 административных протоколов и открыли 56 уголовных производств (из них 30 — вследствие нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а 26 — связанные с нарушением карантинных мероприятий)

— в Офисе Президента заявили, что больницы получат сотни аппаратов ИВЛ уже в ближайшие недели (сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний)

— Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин после 90 подтвержденных случаев коронавируса

— главный санврач Виктор Ляшко заявил, что коронавирус приведет к коллапсу медицинской системы в Украине, если им заболеют 10% населения (однако благодаря принятым превентивным мерам ожидается, что на коронавирус переболеют не более чем 2% населения); также Ляшко считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием и будет возвращаться в будущем

Коронавирус в мире: итоги за день

Заражено – 1 910 283 (+56112)

Умерло – 118 546 (+4255)

Вылечено – 440 475 (+12580)

От коронавируса умер крупный застройщик, давний спонсор Республиканской партии и просто друг Трампа Стэнли Чера.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен советует европейцам не планировать летний отпуск из-за непредсказуемости ситуации с пандемией коронавируса.

В Италии число летальных случаев, связанных с коронавирусом, превысило 20 тысяч, общее число инфицированных приближается к 160 тысячам.

В Южной Корее определили 38 антител для нейтрализации коронавируса (положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения заразившихся).

Китай ограничил публикацию исследований о происхождении COVID-19 (исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит правительство).

Лукашенко заявил о якобы отсутствии смертей от коронавируса в Беларуси. Также он пообещал, что никто из заразившихся беларусов от вируса не умрет.

В России 18 328 подтвержденных случаев заражения (+2 558 за сутки). Выздоровели - 1470 (+179), умерли - 148 (+18). Сделано 1,3 млн тестов.

Певец Стас Михайлов переболел COVID-19. Об этом он рассказал в своем Инстаграме.

od-news.com

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