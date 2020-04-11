хроники коронавируса

В Украине за сутки +308 инфицированных коронавирусом.

Всего 2511 заболевших. Из них 73 умерли и 79 выздоровели.

— за три недели карантина в Украине количество новых вакансий на рынке труда упало на 44%

— в Херсонской области на карантин полностью закроют районный центр — город Олешки (новые ограничения будут действовать по субботам и воскресеньям); также полностью закрывают село Малые Копани (на въезде и выезде из населенного пункта будут установлены блок-посты)

— власти начали отслеживать нарушения карантина с помощью мобильных операторов

— под бесплатное лечение коронавируса в Украине попадают только средние и тяжелые случаи заболевания; кроме этого, Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платным (пациентам можно передавать пакеты с продуктами, но алкогольные напитки запрещено передавать и употреблять во время обсервации)

— СБУ выявила в Николаевской области грубые нарушения при лабораторной проверке образцов пациентов с подозрением на коронавирус (сообщается, что медицинские работники использовали некачественные пробирки и вещества, в которых хранятся анализы)

— Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-сервис отслеживания готовности больниц к противодействию COVID-19

— в Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Киевской областях приняли решение ужесточить карантин: в ближайшие выходные жителей просят не выходить на улицу (ограничение будет действовать с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля); в Черновицкой области, ко всему прочему, на этих выходных будут закрыты все продуктовые магазины и АЗС (на аптеки это ограничение не распространяется)

— в Украине начало работать мобильное приложение для контроля соблюдения режимов самоизоляции и обсервации

— санврач Виктор Ляшко призвал украинцев бросить курить во имя борьбы с коронавирусом; по его словам, «табачный дым стопроцентно влияет и ухудшает течение коронавирусной болезни»

— в Офисе Президента разработали план, согласно которому, в случае заражения коронавирусом, Зеленский будет выполнять свою работу лишь частично и в телефонном режиме, а основные задачи на себя возьмёт спикер Разумков

Актуальная статистика заражения COVID-19 в мире:

Заражено – 1 700 435 (+19908)

Умерло – 102 760 (+998)

Вылечено – 376 572 (+2985)

Главные очаги заражения:

США (501 560 инфицированных, 18 769 умерших, 29 132 излечившихся),

Испания (158 273/ 16 081/ 55 668)

Италия (147 577 / 18 849 / 30 455);

В США начали клинические испытания препарата от коронавируса. Результаты будут не раньше июля 2021 года.

У 50 членов экипажа авианосца "Шарль де Голль" выявили коронавирус.

Американцы в суде требуют от Китая $1,2 трлн компенсации за ущерб, причиненный распространением коронавируса.

В Британии за минувшие сутки от коронавируса умерли почти тысяча человек, что является рекордом с начала эпидемии в стране.

В Йемене зарегистрировали первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

В Гренландии dсе 11 заболевших вылечились от коронавируса.

В Турции ввели 48-часовой запрет на выход из дома в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

В ЮАР началось массовое мародерство. На фоне пандемии коронавируса и введенного тотального карантина в Южно-Африканской Республике начались массовые мародерские налеты.

Apple и Google через Bluetooth будут отслеживать контакты заболевших коронавирусом.

Число авиарейсов из-за пандемии коронавируса в мире снизилось на 70%, что является глубочайшим кризисом авиаотрасли за всю историю ее существования.

od-news.com

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