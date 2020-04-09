В Одесской области братья близнецы жестоко избивали свою мать за упреки по поводу пьянства

За систематическое издевательство над собственной матерью братьям-близнецам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает ГУНП в Одесской области. Нездоровая обстановка в семье сложилась уже давно - двое 44-летних мужчин не желают жить под одной крышей с матерью и устраивают дома систематические скандалы и драки. Причина - пожилая женщина ругает своих взрослых сыновей за пьянство.

К правонарушителям полицейские несколько раз применяли меры административного воздействия в соответствии со ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КоАП, но на путь исправления они так и не стали.

Когда отношения между родственниками зашли в тупик, следователи начали производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает в разы более суровое наказание.

Издание http://04849.com.ua сообщает, что продолжается досудебное расследование.

Правоохранители призывают, если вы стали жертвой домашнего насилия, ни в коем случае замалчивайте такие случаи. Обязательно обращайтесь в полицию, ведь своевременное информирование может предупредить страшные последствия.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...