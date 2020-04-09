Хроники коронавируса 9 апреля

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 1 584 490 (+64975)

Умерло – 94 705 (+6156)

Вылечено – 348 468 (+17485)

Карантин в Украине: итоги за день

1892 случая заболевания коронавирусом (+224 за прошедшие сутки),

57 – летальные (+5),

45 – вылечились (+10)

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что карантин в Украине планируют продлить до мая.

По прогнозам Минздрава, пик распространения коронавируса в Украине наступит 14-15 апреля.

Напомним, до конца карантина (пока что – 24 апреля) в Украине запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон; в общественных местах – обязательно наличие масок; по улице можно передвигаться только вдвоем (исключение – сопровождение детей), а пожилым людям предписана самоизоляция.

— с начала вспышки коронавируса в Украине было протестировано более 20 тысяч образцов (сейчас в стране зафиксировано почти 8 тысяч подозрений на коронавирус)

— мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях могут ввести комендантский час

— правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"

— Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток препарата для симптоматического лечения больных коронавирусом (этих таблеток хватит для лечения 22 тысяч больных)

— под бесплатное лечение коронавируса в Украине попадают только средние и тяжелые случаи заболевания; кроме этого, Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платным (пациентам можно передавать пакеты с продуктами, но алкогольные напитки запрещено передавать и употреблять во время обсервации)

— с целью стабилизации цен на продукты на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости (на снижение наценки пошли NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО-маркет, "Велика Кишеня" и "Велмарт")

— в Украине начало работать мобильное приложение для контроля соблюдения режимов самоизоляции и обсервации

— почти 219 тысяч пенсионеров и социально незащищенных людей получили проднаборы от "АТБ" (на реализацию проекта ушло 100 миллионов гривен)

—для борьбы с коронавирусом в Украине будут мониторить наличие медицинских масок в аптеках

— Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса

Коронавирус в мире

Итальянский бегун, чемпион Европы по легкой атлетике Донато Сабия скончался в возрасте 56 лет от коронавируса. Он умер в той же больнице, где незадолго до этого от COVID-19 скончался его отец.

Американская певиц Pink переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном.

Мадонна передала $1 млн. на разработку лекарств от коронавируса.

Вспышка коронавируса привела к резкому росту цен на героин, метамфетамины и фентанил в мире.

В России заболели 10 131 человека (+ 1 459 случая за последние сутки)

В КНДР создали некие нано-маски с антибиотиком против коронавируса. Насколько они эффективные — пока неизвестно.

od-news.com

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