Хроники коронавируса 8 апреля

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 1 495 578 (+63169)

Умерло – 87 603 (+5489)

Вылечено – 319 160 (+16857)

Карантин в Украине

подтверждено 1668 случаев заболевания коронавирусом ( +206 за прошедшие сутки),

случаев заболевания коронавирусом ( за прошедшие сутки), из них 52 – летальные (+7),

– летальные (+7), 35 – вылечились (+7)

Одесская область — 32 случая

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что карантин в Украине планируют продлить до мая. Также он отметил, что ослабление карантина будет возможным только при условии снижения уровня заболеваемости коронавирусом в стране.

По прогнозам Минздрава, пик эпидемии в стране может наступить уже на следующей неделе.

Напомним, до конца карантина (пока что – 24 апреля) в Украине запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон; в общественных местах – обязательно наличие масок; по улице можно передвигаться только вдвоем (исключение – сопровождение детей), а пожилым людям предписана самоизоляция.

— министр обороны Андрей Таран сообщил, что, несмотря на коронавирус, украинских срочников демобилизируют в срок (при этом призыв переносится на май-июнь)

— правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"

— отныне Днепр закрывают на въезд для транспорта из других областей; полиция будет проверять все транспортные средства, а также измерять температуру тела у тех, кто въезжает в город (людей с повышенной температурой могут госпитализировать)

— Кабмин предлагает Верховной Раде предоставить правительству право временно запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу в период карантина

Кабмин внес изменения в карантин.

Были уточнены перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категорий граждан в возрасте от 60 лет, не подлежат самоизоляции.

Разрешено работать объектам:

— Почтовой и курьерской деятельности;

— Строительных работ;

— По сбору и заготовке отходов;

— Саведениям торговли строительными материалами;

— Химчисткам.

По категории людей старше 60 лет, уточнено, что самоизоляции не нуждаются:

— Лица, задействованные в борьбе с коронавируса;

— Военнослужащие и правоохранители;

— Люди, которые обеспечивают деятельность предприятий и организаций из сфер жизнеобеспечения, потенциально опасных производств, транспорта, коммунальных, спасательных и аварийных служб, а также отраслей транспорта, коммуникаций, энергетики, химической и оборонной промышленности, финансового сектора.

— Кабмин планирует создать Фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией в сумме 66,3 миллиардов гривен

— глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что под бесплатное лечение коронавируса в Украине попадают только средние и тяжелые случаи заболевания

— граждан Украины, которые застряли в Непале из-за пандемии коронавируса, сегодня эвакуировал немецкий самолет

— Минюст из-за карантина предлагает амнистию 900 заключенных (в то же время исключается массовая амнистия)

— в Украине начало работать мобильное приложение для контроля соблюдения режимов самоизоляции и обсервации (оно предназначено: для людей, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации; больных, которые находятся на домашнем лечении; лиц с подозрением на коронавирус)

— ЕС выделит Украине 190 млн евро на борьбу с коронавирусом (для сравнения – украинские власти уже потратили около миллиарда гривен на это дело)

Коронавирус в мире

Во Франции за нарушение правил карантина оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на 8-метровом поводке. Заметив слежку с дрона, мужчина пытался убежать домой, однако, скрыться ему не удалось.

в России заболели 8 672 человека (+ 1 175 за последние сутки)

В Париже запретили заниматься спортом на улице в дневное время.

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 миллиард на борьбу с коронавирусом.

Впервые в истории журнал Vogue Italia выйдет с пустой белой обложкой (редакция журнала считает, что "тихая" обложка говорит гораздо больше, чем любые слова).

«Мама» Гарри Поттера, писательница Джоан Роулинг сообщила, что вылечилась от коронавируса благодаря особой дыхательной технике.

На видео — торжественная отмена карантина в китайском городе Ухань, где был впервые обнаружен коронавирус (в полной блокировке город находился 76 дней).

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...