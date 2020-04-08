Хроники коронавируса 7 апреля

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 1 414 127 (+65870)

Умерло – 81 217 (+6422)

Вылечено – 301 166 (+14654)

Карантин в Украине: итоги за день

1462 случая заболевания коронавирусом (+143 за прошедшие сутки),

45 – летальные (+7),

28 – вылечились

— В Украине Минздрав может 8 апреля запретить работу всех рынков в случае систематических нарушений условий карантина.

— Если украинцы будут строго выполнять карантин, "есть большой шанс", что с 24 апреля правительство начнет ослаблять введенные ограничения.

— Украина ежедневно выпускает 900 тысяч медицинских масок

— в Украине будут работать воздушные медицинские бригады (пока что для запуска службы подготовили 8 вертолетов)

— правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"

— В Днепр запретят въезд транспорта из других регионов Украины, кроме важного для жизнеобеспечения города.

— стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов

— Минздрав разрешил лицензированным частным лабораториям, клиникам и другим учреждениям здравоохранения проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19

— глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что под бесплатное лечение коронавируса в Украине попадают только средние и тяжелые случаи заболевания

— Минздрав планирует создать временные больницы для тех, у кого будет легкое течение болезни COVID-19.

— в Украине начало работать мобильное приложение для контроля соблюдения режимов самоизоляции и обсервации

Коронавирус в мире

— Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при необходимости готов лично помочь врачам в лечении пациентов с коронавирусом.

— В польском городе Познань восьмеро полицейских решили устроить барбекю около озера. Их оштрафовали, поскольку в стране действует режим эпидемии.

— По состоянию на вторник, 7 апреля, в Италии от коронавируса умерли 94 врача.

— В России зафиксировано 1154 новых случая заражение COVID-19.

— Полиция Филиппин застрелила мужчину, который начал вести себя агрессивно после просьбы надеть медицинскую маску из-за опасности распространения коронавируса.

— Во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение во время карантина. Французы смогут загрузить соответствующее разрешение на свой смартфон.

— Ватикан передал $750 000 на борьбу с коронавирусом в бедных странах.

— В Китае впервые с января за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

— Трамп поручил ведущим медикам США помочь Британии в лечении премьер-министра Джонсона. Президент США заявил об "инновационном методе лечения".

od-news.com

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