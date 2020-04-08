Хроники коронавируса 7 апреля
Коронавирус: итоги за день
- Заражено – 1 414 127 (+65870)
- Умерло – 81 217 (+6422)
- Вылечено – 301 166 (+14654)
Карантин в Украине: итоги за день
- 1462 случая заболевания коронавирусом (+143 за прошедшие сутки),
- 45 – летальные (+7),
- 28 – вылечились
— В Украине Минздрав может 8 апреля запретить работу всех рынков в случае систематических нарушений условий карантина.
— Если украинцы будут строго выполнять карантин, "есть большой шанс", что с 24 апреля правительство начнет ослаблять введенные ограничения.
— Украина ежедневно выпускает 900 тысяч медицинских масок
— в Украине будут работать воздушные медицинские бригады (пока что для запуска службы подготовили 8 вертолетов)
— правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"
— В Днепр запретят въезд транспорта из других регионов Украины, кроме важного для жизнеобеспечения города.
— стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов
— Минздрав разрешил лицензированным частным лабораториям, клиникам и другим учреждениям здравоохранения проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19
— глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что под бесплатное лечение коронавируса в Украине попадают только средние и тяжелые случаи заболевания
— Минздрав планирует создать временные больницы для тех, у кого будет легкое течение болезни COVID-19.
— в Украине начало работать мобильное приложение для контроля соблюдения режимов самоизоляции и обсервации
Коронавирус в мире
— Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при необходимости готов лично помочь врачам в лечении пациентов с коронавирусом.
— В польском городе Познань восьмеро полицейских решили устроить барбекю около озера. Их оштрафовали, поскольку в стране действует режим эпидемии.
— По состоянию на вторник, 7 апреля, в Италии от коронавируса умерли 94 врача.
— В России зафиксировано 1154 новых случая заражение COVID-19.
— Полиция Филиппин застрелила мужчину, который начал вести себя агрессивно после просьбы надеть медицинскую маску из-за опасности распространения коронавируса.
— Во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение во время карантина. Французы смогут загрузить соответствующее разрешение на свой смартфон.
— Ватикан передал $750 000 на борьбу с коронавирусом в бедных странах.
— В Китае впервые с января за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.
— Трамп поручил ведущим медикам США помочь Британии в лечении премьер-министра Джонсона. Президент США заявил об "инновационном методе лечения".