Хроники короновируса 

Хроники коронавируса 5 апреля

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коронавирус в Украине

Коронавирус: итоги за день

  • Заражено – 1 259 799 (+56611)
  • Умерло – 68 419 (+3672)
  • Вылечено – 259 930 (+13170)

Карантин в Украине: итоги за день

  •  1308 случаев заболевания коронавирусом (+83 за сутки),
  • 37 – летальные (+5),
  • 28 – вылечились (+5)

В рамках усиления карантина, с завтрашнего дня и до конца карантина (24 апреля) в Украине запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

Кабмин разъяснил важные моменты ужесточения карантина

С 6 апреля помимо прочих будут действовать такие ограничения:
• с собой нужно носить удостоверение личности;
• ходить по улице, в подъезде, в лифте - в маске;
• пикничок, шашлыки в парке обойдется в 17-34 тыс грн. штрафа;
• церкви открыты, но массовые собрания запрещены;
• по улице можно ходить только вдвоем;
• можно выгуливать животных, но только в одиночку.

Пик заболеваний ожидается на Пасху, по улице можно передвигаться только вдвоем (исключение – сопровождение детей), а пожилым людям предписана самоизоляция.

— коронавирус обнаружили у митрополита Павла – настоятеля Киево-Печерской Лавры (которую 4 апреля закрыли на карантин)

— в Запорожье решили не прислушиваться к рекомендациям Кабмина и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина; при этом мэр города Владимир Буряк подчеркнул, что в общественный транспорт будут допускать только пассажиров в масках

— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях

— весенний призыв переносится на май-июль

— правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"

— в Киеве появились автоматы по продаже масок, по 20 гривен за штуку

— с завтрашнего дня стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов

— Центр общественного здоровья сообщает, что 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет

— главный санврач Виктор Ляшко заявил, что заболевание коронавирусом в Украине распространяется медленнее, чем в странах, которые занимают первые позиции по подтвержденным случаям COVID-19 (в Украине прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%)

Коронавирус в мире

топ 5 стран по количеству зараженных
Регион
Подтвержденные случаи
Выздоровело
Летальные исходы
Соединенные Штаты Америки330 60516 7949 445
Испания130 85434 21912 518
Италия128 94821 81515 887
Германия100 01723 1921 575
Китай81 66976 9643 329

В России 5 389 подтвержденных случаев коронавируса (+658 за сутки)

Во Франции инфицированным COVID-19 будут переливать плазму крови выздоровевших.

Правительство Австрии планирует использовать данные местоположения смартфонов для борьбы с распространением коронавируса.

Ученые из Великобритании и США выяснили, что заразившиеся коронавирусом чаще всего сталкиваются с потерей обоняния и способности различать вкусы.

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался от коронавируса.

Британская королева Елизавета II в четвертый раз за 68 лет (сейчас ей почти 94) обратилась к нации, взывая граждан к самодисциплине в борьбе против коронавируса.

Сегодня премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находился на самоизоляции из-за коронавируса, увезли в больницу его будут подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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