Хроники коронавируса 5 апреля

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 1 259 799 (+56611)

Умерло – 68 419 (+3672)

Вылечено – 259 930 (+13170)

Карантин в Украине: итоги за день

1308 случаев заболевания коронавирусом (+83 за сутки),

37 – летальные (+5),

28 – вылечились (+5)

В рамках усиления карантина, с завтрашнего дня и до конца карантина (24 апреля) в Украине запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

Кабмин разъяснил важные моменты ужесточения карантина

С 6 апреля помимо прочих будут действовать такие ограничения:

• с собой нужно носить удостоверение личности;

• ходить по улице, в подъезде, в лифте - в маске;

• пикничок, шашлыки в парке обойдется в 17-34 тыс грн. штрафа;

• церкви открыты, но массовые собрания запрещены;

• по улице можно ходить только вдвоем;

• можно выгуливать животных, но только в одиночку.

Пик заболеваний ожидается на Пасху, по улице можно передвигаться только вдвоем (исключение – сопровождение детей), а пожилым людям предписана самоизоляция.

— коронавирус обнаружили у митрополита Павла – настоятеля Киево-Печерской Лавры (которую 4 апреля закрыли на карантин)

— в Запорожье решили не прислушиваться к рекомендациям Кабмина и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина; при этом мэр города Владимир Буряк подчеркнул, что в общественный транспорт будут допускать только пассажиров в масках

— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях

— весенний призыв переносится на май-июль

— правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"

— в Киеве появились автоматы по продаже масок, по 20 гривен за штуку

— с завтрашнего дня стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов

— Центр общественного здоровья сообщает, что 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет

— главный санврач Виктор Ляшко заявил, что заболевание коронавирусом в Украине распространяется медленнее, чем в странах, которые занимают первые позиции по подтвержденным случаям COVID-19 (в Украине прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%)

Коронавирус в мире

топ 5 стран по количеству зараженных

Регион Подтвержденные случаи Выздоровело Летальные исходы Соединенные Штаты Америки 330 605 16 794 9 445 Испания 130 854 34 219 12 518 Италия 128 948 21 815 15 887 Германия 100 017 23 192 1 575 Китай 81 669 76 964 3 329

В России 5 389 подтвержденных случаев коронавируса (+658 за сутки)

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od-news.com

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