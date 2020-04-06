Хроники коронавируса 5 апреля
Коронавирус: итоги за день
- Заражено – 1 259 799 (+56611)
- Умерло – 68 419 (+3672)
- Вылечено – 259 930 (+13170)
Карантин в Украине: итоги за день
- 1308 случаев заболевания коронавирусом (+83 за сутки),
- 37 – летальные (+5),
- 28 – вылечились (+5)
В рамках усиления карантина, с завтрашнего дня и до конца карантина (24 апреля) в Украине запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.
Кабмин разъяснил важные моменты ужесточения карантина
С 6 апреля помимо прочих будут действовать такие ограничения:
• с собой нужно носить удостоверение личности;
• ходить по улице, в подъезде, в лифте - в маске;
• пикничок, шашлыки в парке обойдется в 17-34 тыс грн. штрафа;
• церкви открыты, но массовые собрания запрещены;
• по улице можно ходить только вдвоем;
• можно выгуливать животных, но только в одиночку.
Пик заболеваний ожидается на Пасху, по улице можно передвигаться только вдвоем (исключение – сопровождение детей), а пожилым людям предписана самоизоляция.
— коронавирус обнаружили у митрополита Павла – настоятеля Киево-Печерской Лавры (которую 4 апреля закрыли на карантин)
— в Запорожье решили не прислушиваться к рекомендациям Кабмина и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина; при этом мэр города Владимир Буряк подчеркнул, что в общественный транспорт будут допускать только пассажиров в масках
— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях
— весенний призыв переносится на май-июль
— правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"
— в Киеве появились автоматы по продаже масок, по 20 гривен за штуку
— с завтрашнего дня стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов
— Центр общественного здоровья сообщает, что 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет
— главный санврач Виктор Ляшко заявил, что заболевание коронавирусом в Украине распространяется медленнее, чем в странах, которые занимают первые позиции по подтвержденным случаям COVID-19 (в Украине прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%)
Коронавирус в мире
Регион
Подтвержденные случаи
Выздоровело
Летальные исходы
|Соединенные Штаты Америки
|330 605
|16 794
|9 445
|Испания
|130 854
|34 219
|12 518
|Италия
|128 948
|21 815
|15 887
|Германия
|100 017
|23 192
|1 575
|Китай
|81 669
|76 964
|3 329
В России 5 389 подтвержденных случаев коронавируса (+658 за сутки)
Во Франции инфицированным COVID-19 будут переливать плазму крови выздоровевших.
Правительство Австрии планирует использовать данные местоположения смартфонов для борьбы с распространением коронавируса.
Ученые из Великобритании и США выяснили, что заразившиеся коронавирусом чаще всего сталкиваются с потерей обоняния и способности различать вкусы.
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался от коронавируса.
Британская королева Елизавета II в четвертый раз за 68 лет (сейчас ей почти 94) обратилась к нации, взывая граждан к самодисциплине в борьбе против коронавируса.
Сегодня премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находился на самоизоляции из-за коронавируса, увезли в больницу его будут подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгких.