Одесситов просят позаботиться о людях пожилого возраста

Такой призыв в горожанам опубликован на сайте мэрии Одессы. Как говорится в публикации, заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 могут люди любого возраста, поэтому всем следует соблюдать меры профилактики. Однако люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями находятся в группе повышенного риска и более склонны к тяжелому течению болезни.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, из 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине 95% были зафиксированы среди людей в возрасте старше 50 лет. Практически все умершие имели сопутствующие болезни: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, онкозаболевания, сахарный диабет, заболевания легких и почек.

Наилучший способ избежать коронавирусной болезни и ее тяжелых осложнений для людей пожилого возраста и пациентов с хроническими заболеваниями — это оставаться дома, чтобы избежать заражения.

Если у вас есть пожилые родственники — родители, бабушки, дедушки и другие близкие, убедите их в необходимости ни с кем не контактировать и не посещать общественные места, магазины, аптеки, рынки и др. Это может нести большой риск для их здоровья.

Обеспечьте доставку на дом продуктов и медикаментов для пожилых родственников, чтобы у них не было необходимости выходить на улицу.

Позаботьтесь о том, чтобы у ваших родственников были номера телефонов, по которым они могут обратиться за консультацией и помощью. Объясните необходимость в случае появления кашля, насморка, боли в горле, повышения температуры и других симптомов ОРВИ немедленно позвонить врачу или родным.

Обеспечьте размещение в быстром доступе следующих номеров телефонов:

- номер мобильного телефона семейного врача;

- номер регистратуры Центра первичной медико-санитарной помощи;

- номера круглосуточной «горячей линии» по коронавирусу: 15-50 — со стационарного телефона; 0-800-50-15-50 — с мобильных.

Рекомендации по профилактике COVID-19 для пожилых людей:

1. Придерживайтесь общих рекомендаций относительно гигиены: частое тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком, дезинфекция часто используемых предметов и поверхностей.

2. Старайтесь оставаться дома.

3. Не идите к своему врачу, чтобы измерить давление и пообщаться. При необходимости получить консультацию позвоните врачу по телефону.

4. Если вы пользуетесь программой «Доступные лекарства», то в случае окончания запаса медикаментов обращайтесь к своему семейному врачу по телефону, чтобы получить электронный рецепт дистанционно.

5. Пользуйтесь помощью родственников и соседей в случае необходимости приобрести лекарства или продукты.

6. В случае появления симптомов острой респираторной инфекции незамедлительно позвоните своему врачу или на «горячую линию».

od-news.com

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