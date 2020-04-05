Хроники короновируса 

Хроники коронавируса 4 апреля

admin 0 Comment , , ,
Во Франции от COVID-19 скончался украинец
Во Франции от COVID-19 скончался украинец

Коронавирус: итоги за день

  • Заражено – 1 187 956 (+69735)
  • Умерло – 64 055 (+4835)
  • Вылечено – 244 274 (+15117)

Топ 5 стран

Регион
Подтвержденные случаи
Количество случаев на 1 млн человек
Выздоровело
Летальные исходы
Соединенные Штаты Америки305 341926,5214 4518 283
Испания124 8702 651,1534 21911 818
Италия124 6322 068,8120 99615 362
Германия95 5941 149,6714 3611 425
Китай81 63958,2376 7513 326

Карантин в Украине: итоги за день

  • 1225 лабораторно подтвержденных заболевания (+129 за день).
  • 32 летальных случая (+4 за день).
  • 25 выздоровевших (+2 за день).

— украинские врачи сегодня отправились в Италию на помощь тамошним коллегам в борьбе с коронавирусом

— мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при кратном увеличении количества заражений власти будут вынуждены ограничить передвижение личного транспорта в столице

— на период пасхальных празднований правительство планирует ограничить богослужения и скопление людей

— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях и не более двух раз в неделю

— Зеленский исключил дефицит продуктов во время карантина: "Украинцы обеспечены продовольствием, и никакого недостатка не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет"

— весенний призыв переносится на май-июль

— в Кабмине опровергли обязанность магазинов выдавать покупателям маски: магазины должны только контролировать, чтобы покупатели были в масках; кроме того, правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"

— с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов

— в правительстве назвали два основания для похода в парк: для выгула домашнего животного или по служебной необходимости

— Кабмин требует выставить блокпосты между всеми областями; кроме того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями.

Пандемия в мире

Около 4 млрд человек (почти половина человечества) во всем мире сейчас находятся на карантине или в самоизоляции.

В США часть заключенных переведут на домашний арест из-за коронавируса.

Американская певица Pink вылечилась от коронавируса и пожертвовала на борьбу с эпидемией миллион долларов.

В Турции вводится комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет выходить на улицу.

Кенийские полицейские застрелили 13-летнего мальчика, который играл на балконе своего дома спустя 20 минут после вступления в силу комендантского часа.

В России 4 149 заболевших (+601 за сутки)

В Ухане нашли коронавирус у 15% кошек. Биологи утверждают, что на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей

Новый "коронавирусный" тренд - люди надевают медицинские маски на памятники и статуи.

Это будет интересно:

Дикие горные козлы оккупировали опустевшие из-за карантина улицы города Лландидно в УэльсеХроники коронавируса 31 марта COVID-19Хроники коронавируса 30 марта Кабмин усилил ограничения на время карантинаХроники коронавируса 1 апреля коронавирусХроники коронавируса 2 апреля Кабмин запретил празднование ПасхиХроники коронавируса 3 апреля
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE