Хроники коронавируса 4 апреля
Коронавирус: итоги за день
- Заражено – 1 187 956 (+69735)
- Умерло – 64 055 (+4835)
- Вылечено – 244 274 (+15117)
Топ 5 стран
Регион
Подтвержденные случаи
Количество случаев на 1 млн человек
Выздоровело
Летальные исходы
|Соединенные Штаты Америки
|305 341
|926,52
|14 451
|8 283
|Испания
|124 870
|2 651,15
|34 219
|11 818
|Италия
|124 632
|2 068,81
|20 996
|15 362
|Германия
|95 594
|1 149,67
|14 361
|1 425
|Китай
|81 639
|58,23
|76 751
|3 326
Карантин в Украине: итоги за день
- 1225 лабораторно подтвержденных заболевания (+129 за день).
- 32 летальных случая (+4 за день).
- 25 выздоровевших (+2 за день).
— украинские врачи сегодня отправились в Италию на помощь тамошним коллегам в борьбе с коронавирусом
— мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при кратном увеличении количества заражений власти будут вынуждены ограничить передвижение личного транспорта в столице
— на период пасхальных празднований правительство планирует ограничить богослужения и скопление людей
— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях и не более двух раз в неделю
— Зеленский исключил дефицит продуктов во время карантина: "Украинцы обеспечены продовольствием, и никакого недостатка не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет"
— весенний призыв переносится на май-июль
— в Кабмине опровергли обязанность магазинов выдавать покупателям маски: магазины должны только контролировать, чтобы покупатели были в масках; кроме того, правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"
— с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов
— в правительстве назвали два основания для похода в парк: для выгула домашнего животного или по служебной необходимости
— Кабмин требует выставить блокпосты между всеми областями; кроме того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями.
Пандемия в мире
Около 4 млрд человек (почти половина человечества) во всем мире сейчас находятся на карантине или в самоизоляции.
В США часть заключенных переведут на домашний арест из-за коронавируса.
Американская певица Pink вылечилась от коронавируса и пожертвовала на борьбу с эпидемией миллион долларов.
В Турции вводится комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет выходить на улицу.
Кенийские полицейские застрелили 13-летнего мальчика, который играл на балконе своего дома спустя 20 минут после вступления в силу комендантского часа.
В России 4 149 заболевших (+601 за сутки)
В Ухане нашли коронавирус у 15% кошек. Биологи утверждают, что на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей
Новый "коронавирусный" тренд - люди надевают медицинские маски на памятники и статуи.