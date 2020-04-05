Хроники коронавируса 4 апреля

Регион Подтвержденные случаи Количество случаев на 1 млн человек Выздоровело Летальные исходы Соединенные Штаты Америки 305 341 926,52 14 451 8 283 Испания 124 870 2 651,15 34 219 11 818 Италия 124 632 2 068,81 20 996 15 362 Германия 95 594 1 149,67 14 361 1 425 Китай 81 639 58,23 76 751 3 326

Карантин в Украине: итоги за день

1225 лабораторно подтвержденных заболевания (+129 за день).

32 летальных случая (+4 за день).

25 выздоровевших (+2 за день).

— украинские врачи сегодня отправились в Италию на помощь тамошним коллегам в борьбе с коронавирусом

— мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при кратном увеличении количества заражений власти будут вынуждены ограничить передвижение личного транспорта в столице

— на период пасхальных празднований правительство планирует ограничить богослужения и скопление людей

— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях и не более двух раз в неделю

— Зеленский исключил дефицит продуктов во время карантина: "Украинцы обеспечены продовольствием, и никакого недостатка не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет"

— весенний призыв переносится на май-июль

— в Кабмине опровергли обязанность магазинов выдавать покупателям маски: магазины должны только контролировать, чтобы покупатели были в масках; кроме того, правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"

— с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов

— в правительстве назвали два основания для похода в парк: для выгула домашнего животного или по служебной необходимости

— Кабмин требует выставить блокпосты между всеми областями; кроме того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями.

Пандемия в мире

Около 4 млрд человек (почти половина человечества) во всем мире сейчас находятся на карантине или в самоизоляции.

В США часть заключенных переведут на домашний арест из-за коронавируса.

Американская певица Pink вылечилась от коронавируса и пожертвовала на борьбу с эпидемией миллион долларов.

В Турции вводится комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет выходить на улицу.

Кенийские полицейские застрелили 13-летнего мальчика, который играл на балконе своего дома спустя 20 минут после вступления в силу комендантского часа.

В России 4 149 заболевших (+601 за сутки)

В Ухане нашли коронавирус у 15% кошек. Биологи утверждают, что на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей

Новый "коронавирусный" тренд - люди надевают медицинские маски на памятники и статуи.