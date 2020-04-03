Одесские новости 

В Одессе приступили к комплексному благоустройству города

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Горзелентрест

С наступлением благоприятных погодных условий сотрудники коммунальных предприятий и служб Одессы приступили к комплексному благоустройству города.

Так, специалисты КП «Горзелентрест» начали высадку весенних цветов на клумбах.
В первую очередь озеленители украшают Аллею Cлавы в парке им. Т.Г. Шевченко, сквер Героев-летчиков, клумбу у обелиска «Крылья Победы» и зеленую зону Мемориала 411-й батареи.

В дальнейшем весенние цветочные композиции украсят не только центральную часть города, но и спальные районы.

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