В Одессе приступили к комплексному благоустройству города

С наступлением благоприятных погодных условий сотрудники коммунальных предприятий и служб Одессы приступили к комплексному благоустройству города.

Так, специалисты КП «Горзелентрест» начали высадку весенних цветов на клумбах.

В первую очередь озеленители украшают Аллею Cлавы в парке им. Т.Г. Шевченко, сквер Героев-летчиков, клумбу у обелиска «Крылья Победы» и зеленую зону Мемориала 411-й батареи.

В дальнейшем весенние цветочные композиции украсят не только центральную часть города, но и спальные районы.

od-news.com

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