Хроники коронавируса 1 апреля

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 921 002 (+61055)

Умерло – 46 153 (+3809)

Вылечено – 193 350 (+14986)

Карантин в Украине: итоги за день

Украинские власти готовятся к десятикратному увеличению количества больных коронавирусом. Вплоть до 24 апреля в стране продлен карантин, введен режим ЧС, полностью закрыта граница и ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области.

заражено коронавирусом 794 (+149 за прошедшие сутки),

умерло 20 (+7),

вылечились 13 (+4)

— Мэр райцентра Тернопольской области заразился COVID-19

— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях

— суд в Сумах оштрафовал на 17 000 гривен мужчину, который зашел в «АТБ» без маски

— глава "Укрпошти" Игорь Смелянский заявил, что книги и секс-игрушки во время карантина национальная почтовая служба будет доставлять бесплатно

— Кабмин усилил ограничения на время карантина:

запрещается посещение скверов, парков, зон отдыха, детских и спортивных площадок;

дети до 16 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых;

в общественных местах обязательно надевать маску или респиратор;

запрещается перемещение группой более 2-х человек и проведение массовых мероприятий, численностью более 10 граждан

— весенний призыв переносится на май-июль

— с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов

— Минздрав разрешил работу продуктовых рынков, но мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве рынки открывать не будут

— несколько десятков человек сбежало из киевского отеля "Козацкий" после возвращения с Бали и Катара; уже составлено более 50 протоколов, нарушителей ожидает штраф в размере 17 000 грн

— Кабмин принял решение об установлении ежемесячных доплат в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, которые получают пенсию до 9205 грн; также установлена разовая выплата в размере 1000 грн гражданам с пенсией менее 5000 грн

— украинцев могут обязать носить маски с 6-го по 24 апреля

— пик эпидемии в Украине ожидается в период с 15 до 25 апреля

— "власти" Крыма объявили о введении карантина из-за угрозы распространения коронавируса

— глава МВД Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может закончиться не раньше 15 мая

— в Черновицкой области запрещают пассажирское движение (позволят лишь движение грузового транспорта)

— по данным опроса от Info Sapiens 34% украинцев боятся лишиться работы в связи с карантином, 43% - боятся подхватить коронавирус, и лишь 7% граждан не боятся ничего

— согласно статистике Минздрава, большая часть инфицированных украинцев относится к возрастной группе 50-59 лет

— по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 32% украинцев после объявления карантина в стране ушли в отпуск по собственному желанию; при этом 35% отметили, что продолжают работать в обычном режиме, 29% – работают дистанционно, а 4% граждан потеряли работу

Коронавирус в мире

Британский актер Эндрю Джек, известный по франшизе "Звездных войн", скончался от коронавируса.

В штате Калифорния акула напала на серфингистов, которые нарушили правила карантина и пошли плавать в океан.

В Сербии от коронавируса умер высокопоставленный правительственный чиновник Бранислав Блажич.

Глава правительства Каталонии Ким Торра вылечился от коронавируса.

Разведка США утверждает, что власти Китая скрыли настоящее количество зараженных и умерших в стране вследствие вспышки коронавируса.

Последние данные по коронавирусу в США - Заразились 189 633 человека

- Умерли 3873

- Только в Нью-Йорке умерли уже 1096 человек, заразились 41 771

В России 2 777 подтвержденных случаев коронавируса (+440 за сутки).

Впервые с 1945 года отменен Уимблдонский теннисный турнир.

od-news.com

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