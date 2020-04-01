Хроники коронавируса 1 апреля
Коронавирус: итоги за день
- Заражено – 921 002 (+61055)
- Умерло – 46 153 (+3809)
- Вылечено – 193 350 (+14986)
Карантин в Украине: итоги за день
Украинские власти готовятся к десятикратному увеличению количества больных коронавирусом. Вплоть до 24 апреля в стране продлен карантин, введен режим ЧС, полностью закрыта граница и ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области.
- заражено коронавирусом 794 (+149 за прошедшие сутки),
- умерло 20 (+7),
- вылечились 13 (+4)
— Мэр райцентра Тернопольской области заразился COVID-19
— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях
— суд в Сумах оштрафовал на 17 000 гривен мужчину, который зашел в «АТБ» без маски
— глава "Укрпошти" Игорь Смелянский заявил, что книги и секс-игрушки во время карантина национальная почтовая служба будет доставлять бесплатно
— Кабмин усилил ограничения на время карантина:
- запрещается посещение скверов, парков, зон отдыха, детских и спортивных площадок;
- дети до 16 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых;
- в общественных местах обязательно надевать маску или респиратор;
- запрещается перемещение группой более 2-х человек и проведение массовых мероприятий, численностью более 10 граждан
— весенний призыв переносится на май-июль
— с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов
— Минздрав разрешил работу продуктовых рынков, но мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве рынки открывать не будут
— несколько десятков человек сбежало из киевского отеля "Козацкий" после возвращения с Бали и Катара; уже составлено более 50 протоколов, нарушителей ожидает штраф в размере 17 000 грн
— Кабмин принял решение об установлении ежемесячных доплат в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, которые получают пенсию до 9205 грн; также установлена разовая выплата в размере 1000 грн гражданам с пенсией менее 5000 грн
— украинцев могут обязать носить маски с 6-го по 24 апреля
— пик эпидемии в Украине ожидается в период с 15 до 25 апреля
— "власти" Крыма объявили о введении карантина из-за угрозы распространения коронавируса
— глава МВД Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может закончиться не раньше 15 мая
— в Черновицкой области запрещают пассажирское движение (позволят лишь движение грузового транспорта)
— по данным опроса от Info Sapiens 34% украинцев боятся лишиться работы в связи с карантином, 43% - боятся подхватить коронавирус, и лишь 7% граждан не боятся ничего
— согласно статистике Минздрава, большая часть инфицированных украинцев относится к возрастной группе 50-59 лет
— по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 32% украинцев после объявления карантина в стране ушли в отпуск по собственному желанию; при этом 35% отметили, что продолжают работать в обычном режиме, 29% – работают дистанционно, а 4% граждан потеряли работу
Коронавирус в мире
- Британский актер Эндрю Джек, известный по франшизе "Звездных войн", скончался от коронавируса.
- В штате Калифорния акула напала на серфингистов, которые нарушили правила карантина и пошли плавать в океан.
- В Сербии от коронавируса умер высокопоставленный правительственный чиновник Бранислав Блажич.
- Глава правительства Каталонии Ким Торра вылечился от коронавируса.
- Разведка США утверждает, что власти Китая скрыли настоящее количество зараженных и умерших в стране вследствие вспышки коронавируса.
- Последние данные по коронавирусу в США
- Заразились 189 633 человека
- Умерли 3873
- Только в Нью-Йорке умерли уже 1096 человек, заразились 41 771
- В России 2 777 подтвержденных случаев коронавируса (+440 за сутки).
- Впервые с 1945 года отменен Уимблдонский теннисный турнир.